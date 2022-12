– Ha a Maros-parti kalandparkban fizetnek azért az emberek, hogy fára másszanak, miért ne lehetne ez is érdekes? – tette föl a kérdést Szabó Lajos, amikor ismertette nekünk az ötletet. Tudomása szerint Magyarországon még nincs hasonló, tehát Makó ebben is úttörő lehetne. A hasonló attrakció, amit Ausztriában látott, úgy működik, hogy bárki felülhet egy kézzel mozgásba hozható vasúti hajtányra, aminek viszont motorja is van – így, ha az illető megunja az izommunkát, némi aprópénz bedobásával saját erő használata nélkül folytathatja az utat.

Az osztrák vasút esetében az értéket az jelenti, hogy szép tájakon lehet keresztül suhanni. Itt persze erről nem lehetne szó, de a különleges utazás élménye így is lehet érdekes, ráadásul szerinte versenyeket is lehetne rendezni a Makó-Hódmezővásárhely vonalon. – A dolog komolyabb beruházást nem is igényelne. Ráadásul az üresen álló újvárosi vasútállomáson, ami a kiindulópontja lehetne Makóról a nem mindennapi turisztikai szolgáltatásnak, ki lehetne alakítani egy kis büfét étel-italautomatákkal, amik további bevételt hoznának – vélekedett Szabó Lajos.

Makón egyébként egyszer, alkalmilag már ki lehetett próbálni a kézi hajtányos vasúti közlekedést – igaz, csak egészen rövid távon. Évekkel ezelőtt megrendezték az Állomás téri napot, és a színes programok egyike az volt, hogy ezt a vasútállomásnál ki lehetett próbálni. Akkor ez nagy sikert aratott, családok, baráti társaságok álltak sorba, hogy felülhessenek a különleges járműre, a rövid utazásokról pedig vidám, hangulatos fotók is készültek. Persze az is igaz, hogy akkor ez a lehetőség ingyenes volt.

Szabó Lajos az ötletet komolyan gondolja. Azt ígéri, hamarosan felkeresi azokat az illetékeseket, akik a megvalósításért tudnak tenni.