Idén hatodik éve, hogy az adventi időszakban az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola tanulói és dolgozói is jótékonykodtak az adventi időszakban. Csatlakoztak a „Mosoly manó” doboz akcióhoz, valamint a a Kárpátaljai gyermekek számára zajló, „Angyalbatyu” nevű gyűjtésében is szerepet vállaltak. Több mint hatvan dobozt adtak át a két adománygyűjtő ponton az ünnep közeledtével. Az iskola 2023-tól Junior Karitász bázisként is folytatja munkáját.