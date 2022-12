Januárban sem maradnak könyvtár nélkül a szegediek

Három fiókkönyvtár a téli leállás alatt is működik, a Somogyi olvasói ezekben a következő hónapokban is kölcsönözhetnek. Emellett létrehoznak ideiglenes könyvtárpontokat és működik majd a Dóm téri könyvautomata is.

Munkatársunktól

ARCHÍV Fotó: Kuklis István

A közgyűlés korábbi döntésének értelmében december közepén hónapokra bezár szinte minden önkormányzati fenntartású intézmény. A Somogyi könyvtár és fiókkönyvtárai is téli szünetet tartanak a takarékosság jegyében, ez azonban nem jelenti azt, hogy kölcsönzési lehetőség nélkül maradnak a szegediek. December 19. és január 8 között minden könyvtár zárva tart. Annak érdekében, hogy senki ne maradjon olvasnivaló nélkül, a bezárás előtt 20 dokumentumot lehet kikölcsönözni az összes olyan intézményből, amelyek március 5-ig nem nyitnak ki. Ez a főkönyvtárat és 3 kivételével az összes fiókkönyvtárat érinti. Az Északvárosi Fiókkönyvtár (Gáspár Zoltán u. 6.), az Odesszai Fiókkönyvtár (Székely sor 11.) és a Rókusi Fiókkönyvtár (Vértói út 5.) január 9-től újra nyit, ezek ugyanis nem választhatók le a távfűtésről, így zárvatartásukkal sem spórolnának. Ezekben az intézményekben a Somogyi bármelyik könyvtárába szóló érvényes olvasójeggyel lehet majd kölcsönözni. Mindezek mellett A Somogyi-könyvtár 2023. március 5-ig zárva tartó könyvtári egységeinek többsége ideiglenes könyvtárpontokat is működtet január közepétől. Ezeket a pontokat csak az adott könyvtárba szóló olvasójeggyel rendelkezők, illetve az oda beiratkozók használhatják. Egyszerre mindenütt 10 könyv kölcsönözhető. A központi könyvtár olvasói a Nemzetiségek Házába, illetve a Nagyállomásra. A Dorozsmai Fiókkönyvtár olvasói a Szélmalom Kábeltévé Zrt., Széksósi út 12. szám alatti székhelyére, illetve az iskolások és családtagjaik az Orczy István Általános Iskolába, A Klebelsberg-telepi Fiókkönyvtár olvasói az Összefogás Házába, A Móra Utcai Fiókkönyvtár olvasói a Mátyás tér 16. szám alatti irodába, a Szőregi Fiókkönyvtár iskolás olvasói és családtagjaik a Kossuth Lajos Általános Iskolába, a Tápai Fiókkönyvtár olvasói pedig a Helyi Portékába mehetnek. A Dóm téri könyvautomata szekrényt a központi könyvtárba szóló olvasójeggyel rendelkezők használhatják. A 2022. december 17. és 2023. január 8. között küldött megrendeléseket január 9-től teljesítik.

