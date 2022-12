Másodjára szervezett pénteken Szegeden jótékonysági turkálót a House of European Affairs and Diplomacy (HEAD) Szeged a Café Radnótiban, ahol délelőtt 10 órától délután 4 óráig bárki vásárolhatott ruhát. K. Szabó Flóra, a HEAD Szeged társelnöke lapunknak elmondta, nemcsak vinni, hanem hozni is lehetett ruhát, vagyis adományokat is vártak a nap során, bárki leadhatta náluk a megunt, de tiszta és szép állapotban lévő ruhadarabjait. Hozzátette, az adományozók dönthettek úgy is, hogy a leadott darabok 75 százalékát levásárolják, az afelett választott darabokat pedig kifizetik.

Persze arra is volt lehetőség, hogy valaki csak pénzadománnyal járuljon hozzá a fiatalok kezdeményezéséhez. Vernyik Lilla, a HEAD Szeged másik társelnöke arról tájékoztatta a Délmagyarországot, hogy a nap során befolyt összeggel a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítványt támogatják, míg a megmaradt ruhadarabokat a Kiscsávolyi Általános Iskolába viszik el, ott pedig a pedagógusok a hátrányos helyzetű gyermekek közt osztják majd szét, hiszen a tél közeledtével mindannyiuknak jól jön a meleg, szép ruha.

Megjegyezte, csakis tiszta, hibátlan, jó állapotú ruhákat vártak. A beérkezett adományokat beárazták, így 300 forinttól egészen 3000 forinti voltak ruhák, a párszáz forintos kategóriába az ékszerek és kisebb ruhadarabok tartoztak, míg a legtöbbe a kabátok kerültek. Beszámolt arról is, hogy tavaly főként fiatal résztvevői voltak az eseménynek, éppen ezért idén a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának épületében lévő Café Radnótiban rendezték meg a jótékonysági programot. Ez még közelebb van a fiatalokhoz, hiszen a szomszédban van az egyetemi könyvtár, több egyetemi kar és számos pub is – magyarázta.

A szervezők egyébként saját maguk is vittek megunt, kinőtt darabokat a jótékonysági turkálóra, hiszen úgy vélik, az mások számára még nagyon értékes lehet. De sokan gondolták még ezt így pénteken, éppen ezért a szervezők szeretnék hagyománnyá tenni a programot, így már biztosak abban, hogy 2023 decemberében is lesz jótékonysági turkáló a megyeszékhelyen.