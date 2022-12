December 16-án lapunk is megírta, hogy a szegedi gyermekklinika több osztályán vicces karácsonyi pulóverekbe bújva dolgoztak az orvosok, ápolók. Idén már ötödik alkalommal szervezte meg hazánkban a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat a Csúnya karácsonyi pulcsiban a Gyermekgyógyítókért című akcióját, amelyhez ebben az évben is csatlakozott az SZTE SZAKK Gyermekklinika Hematológiai és Onkológiai Osztálya. De a klinika más ambulanciáján dolgozók közül is sokan úgy döntöttek, hogy karácsonyi pulcsiban dolgoznak.

Karácsonyi pulcsiban a gyermekklinika dolgozói. Fotó: Török János

Karácsonyi csúnyapulcsis felhívást tett közzé advent idején a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság is facebook oldalán, amihez nyereményjátékot is kapcsoltak. Fotókat vártak a megadott e-mail címre, és december 23-án a képek beküldői közül egy szerencsés egy 50 000 forint értékű, prevenciós és biztonságtechnikai eszközöket tartalmazó csomagot vehetett át: a játékot Dorka és Zente képe nyerte.

Több intézmény is csatlakozott a rendőrség felhívásához: nem maradhattak ki a figyelemfelhívó fotózkodásból a Szegedi Vadaspark munkatársai sem. Ők arra akarták felhívni a figyelmet a vicces pulóverekkel, hogy a környezetünkben élő állatokért is felelősek vagyunk: a biztonság és a méltó életkörülmények nekik is járnak.



Fotós: Szegedi Vadaspark

A rendőrség karácsonyi pulcsis felhívására a Csongrád-Csanád Megyei Levéltár munkatársai is ünnepi hangulatú felsőkbe öltöztek. Csoportképükkel az egymásért érzett felelősségre, a másikra való odafigyelés fontosságára is szeretnék felhívni a figyelmet.

Fotós: Csongrád-Csanád Megyei Levéltár

Karácsonyi pulcsiba bújt a szegedi Somogyi Könyvtár munkahelyi közössége is. Beküldött montázsukkal arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy az év végi ünnepek közeledtével érdemes fokozottan figyelni vagyonunk biztonságára.

Fotós: Somogyi-könyvtár

A rendőrség részéről posztolt többek között fotót a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, biztonságos, békés és örömteli napokat kívánva.

Fotós: CSCSMRFK

A CSCSMRFK határrendészeti kirendeltsége sem maradt ki a sorből, még Démon, a négylábú bajtárs is csatlakozott egy fotó erejéig - rámutatva, hogy nem csak egymásért, hanem a környezetünkben élő állatokért is felelősek vagyunk, a téli hónapokban különösen figyeljünk rájuk!