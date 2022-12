Ahány otthon, annyi féle klíma: helyszíni szemle és árajánlat

Egy jogszabály-módosítás eredményeképpen ma már magánszemélyként is könnyedén besétálhatsz a boltba, majd kisvártatva kisétálhatsz egy frissen megvásárolt készülékkel. A korábbiaktól ellentétben most már elegendő, ha a leendő klímatulajdonos nyilatkozik arról a vásárlás során, hogy a klímát szakemberrel telepítteti majd.

Ennek ellenére is azt ajánljuk, hogy még a klíma vásárlás előtt keress fel egy szakembert, aki egy alapos helyszíni szemlét követően segít kiválasztani a lakás adottságainak, valamint igényeidnek megfelelő modellt.

Mire figyeljünk a kiválasztáskor?

Nagyon lényeges szempont, hogy csak hűtésre használnád a berendezést vagy fűtésre is? Egy vagy több helyiséget klimatizálnál egyetlen beltéri egységgel? Milyen a lakás tájolása, mekkora az üvegfelületek nagysága? Kielégítő a falak szigetelése vagy hagy némi kívánnivalót maga után? Ugyanis ezen szempontok mentén dől el, hogy milyen teljesítményű készülékre van szükséged.

A nagy nap: végre klimatizált a lakás

Nagy általánosságban kijelenthető, hogy a klíma felszerelése mindössze pár órát vesz igénybe. Persze léteznek komplikáltabb esetek, ekkor akár több nappal is számolni kell. A munkálatok alapvetően fúrással, így némi, de nem jelentős mennyiségű porral járnak. Ily módon kerül fel a beltéri egység, és a kondenzvíz elvezetésére szolgáló csövek is fúrás révén kerülnek ki a szabadba. A kültéri egység konzolon vagy padlón álló talpazata is kialakításra kerül. Végül megtörténik az elektromos bekötés. Ha a próbaüzem során is minden gördülékenyen, zökkenőmentesen megy, nem marad más hátra, mint átvenni a telepítés dokumentációját, megismerkedni a távirányító egyes funkcióival és élvezni a klíma nyújtotta kényelmet.