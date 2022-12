A Somogyi-könyvtár Agóra Gyermekkuckója januárban hat izgalmas programot is kínál apró, de annál lelkesebb közönségének. Január 11-én Molnár Györgyné Ildikó, könyvtáros mesevarázs foglalkozásra várja a gyerekeket a Katolikus Házba. Másnap Csúcs-Ádok Anita zenepedagógus tart dúdolgató, daloló programot a legkisebbeknek, azaz a 0-3 éves korosztálynak a Honvéd téri Indiso Sóklinika épületében. Január 18-án, 19-én és 25-én szintén közösségi mesehallgatásra invitálja a lurkókat Molnár Györgyné Ildikó. Január 26-án pedig Kalmár Ildikó Pilates oktató rendez huncutkodó baba-mama klubot az Indiso Sóklinikán.

Mindemellett január 3-a és 6-a között téli szüneti táborba várják a gyerekeket az Agóra munkatársai. A tábor helyszíne a Millenniumi Kávéház lesz, ahol minden nap más tematikával rendeznek foglalkozásokat. Az első öko-napon az újrahasznosítás lehetőségeivel ismerkedhetnek majd a táborozók, hogy miként lehetséges kevesebb hulladékkal terhelni a Földünket. Madáretetőt is készíthetnek, sőt azt is megtanulhatják, hogyan segíthetik télen környezettudatosan az állatokat. Január 4-én a Vasúttörténeti Alapítvány gyűjteményében kalandoznak majd a résztvevők, tramtrainnel száguldanak át Hódmezővásárhelyre, visszafelé pedig a szegedi nagyállomáson is kutakodnak majd kicsit. A nap során ugyanis egy különleges rejtvényt is megfejtenek majd a táborozók. A harmadik napon a móka kapja a főszerepet, önismereti és csapatépítő játékokkal várják a gyerekeket. Az utolsó, kézműves napon pedig az alkotókedvű lurkóknak kedveznek. Karkötőket készíthetnek, gyöngyöt fűzhetnek, de természetesen a szórakozásra is lehetőségük lesz. Csapatokban társasjátékozhatnak, játszótéren vezethetik le fölös energiáikat, a Tápéi Fiókkönyvtár munkatársai pedig papírszínházi előadással és diavetítéssel készülnek számukra.

A tábor díja naponta ötezer forint, a négy napra összesen 16 ezer. Jelentkezni Varga Hajnalkánál a [email protected] e-mail címen lehet, további információ a 70/905-3381-es számon kérhető.