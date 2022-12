A második adventi ablak nyílt ki péntek délután a Klauzál téren az MVM-Rotary Advent rendezvénysorozatán. A Szent-Györgyi Albert Rotary Club összesen 28 család karácsonyát teszi szebbé 100-100 ezer forint értékű ajándékkal. Jótékonysági akciójukhoz cégek is csatlakoznak támogatóként, képviselőik minden nap részt vesznek az adományozó ünnepségen.

A Délmagyarország – ahogyan évek óta – idén is a támogatók között van. Pénteken Gidró Kriszta főszerkesztő adta át egy szegedi családnak az ajándékot. Konkoly Emese Legót és Barbie-babát kapott, a család pedig mindezek mellé jelentős mennyiségű tartós élelmiszert is. A főszerkesztő elmondta, Csongrád-Csanád megye napilapjaként a Délmagyarország szerves része az itteni közösség életének, ezért ahogyan beszámolunk az aktuális információkról, úgy az is feladatunk, hogy ha tudunk, segítsünk.

A támogatottak az ünnepségen adományozó oklevelet vehetnek át, ajándékukat karácsony előtt szállítják ki otthonaikba a rotarysták. Azonban hogy egyetlen család se menjen haza üres kézzel, mindannyian kapnak egy Szent-Györgyi vitamincsomagot. Ezt Gidró Kriszta adta át tegnap délután. Ezt követően a felsővárosi ovisok adtak ünnepi műsort.