Mi az, amit a könyvelő csinál?

A könyvelő az, aki rendszerezi a számlákat, ő az, aki összesíti a bevételünket, és elszámol a NAV felé, minket pedig tájékoztat a rendszeres adózási kötelezettségekről és az esetleges törvényi változásokról is, a könyvelést ráadásul online is lehet intézni. A könyvelő áll az állam és a vállalkozó között, intézi a papírmunkát és számon tart minden forintot, hogy a rendszer minden tagja számára átlátható legyen a ki- és befizetés, a szolgáltatás és az érte adott összeg. A könyvelő bizalmi szakma, általában ajánlás útján jutunk hozzá, de legalábbis megnézzük a referenciákat: mi az, amit már letett az asztalra, miben számíthatunk rá és mennyire?

Amikor először találkozunk egy könyvelővel, általában alaposan felmérjük, hogy emberileg mennyire tudunk együtt dolgozni, és amennyire fel tudjuk mérni a referenciák és ajánlások alapján, hogy szakmailag mennyire megbízható. Ez utóbbi persze leginkább egy NAV-ellenőrzés során derül ki, amikor nem büntetnek meg minket.

A könyvelés és a könyvelővel való kapcsolattartás alapból sok papírral, utánajárással, telefonálással jár: gondoljunk csak arra, hogy minden hónapban összesíteni kell a bankszámlakivonatokat, a kimenő és bejövő számlákat, és ha jogszabályi változás történik, vagy valami egyéb fontos a vállalkozások életében, a könyvelővel akkor is tartani kell a kapcsolatot.

A legjobb persze személyesen, de sajnos abban a világban élünk, amikor már lassan drága lesz az időnk a személyes találkozásra, de még sokszor a postára járáshoz is.

Miért érdemes online-ra váltani?

A felgyorsult és részben az online térbe vonult világnak azonban előnye is lehet bizonyos szempontból az, hogy otthon, a számítógépünk vagy a telefonunk mellől is el tudunk intézni egy csomó dolgot, akár a vállalkozásunkkal kapcsolatban: a számlákkal és az adatokat a könyvelőhöz való eljuttatással.

Hiszen miért kéne mindezért folyton postára járni, időpontot nézni, bejelentkezni, utazgatni?

Bárki számára, akinek van egy gépe és internete, teljes mértékben lehetséges online módon intézni a könyvelést. A könyvelők nagy része már amúgy sem papírhalmokkal, hanem a számítógép előtt dolgozik. Az adatokat titkos jelszóval védett rendszer tárolja, a könyvelőprogramok pontosan erre lettek kitalálva. Az adatokhoz csak mi férünk hozzá, illetve a könyvelőnk azzal, amit megosztunk vele. Mivel már a számlákat is elektronikus formában kell kiadni, a rendszer ugyanazzal a mozdulattal a NAV-val is megosztja az adatainkat. A könyvelő pedig összegzi a dolgokat, és amire muszáj emberi szemmel ránézni, azt ellenőrzi és intézi.

Nagy előnye az online könyvelésnek, hogy időt spórol: nekünk, a könyvelőnek, még a NAV-nak is. Ezt az időt pedig mindenki arra használja, amire szeretné, a vállalkozó praktikusan a cége profitjának növelésére, vagy egyéb intéznivalókra.

Azok számára, akik nem teljesen bíznak az elektronikus rendszerekben, talán megnyugtató lehet, hogy az online könyvelés ugyanannyira megbízható, talán még jobban is, mint a hagyományos, papír alapú. Ezt ugyanis nem lehet ellopni, a rendszer olyan sok szinten van biztonságossá téve, hogy nem igazán lehet feltörni, a személyes adataink biztonságban vannak a jelszóval védve. Ráadásul el sem tudnak veszni, vagy úgy megrongálódni, mint a papír alapon tárolt adatok.

Mitől jó egy könyvelő?

Ahhoz, hogy a cégünk pénzügyei teljesen rendben legyenek, fontos, hogy becsületes és munkájára igényes könyvelőt válasszunk. A legtöbb könyvelő, talán a régimódi, papírhoz ragaszkodó könyvelők kivételével már valamennyien otthon vannak az online könyvelőprogramokban. Annál is inkább, mert nekik a jogszabályokban is nagyon otthon kell lenni, és minden változást azonnal követni. A jogszabályok pedig a mostani leggyorsabb és legszélesebben elérhető platformon, az interneten kerülnek nyilvánosságra; a könyvelőnek tehát egyszerre kell otthon lenni a jogszabályok, a technika és maga a könyvelés világában.

Aki ráadásul profi könyvelő, az elérhető. Érthetően magyaráz, készen áll megválaszolni a kérdéseinket (értelemszerűen munkaidőben), és egyáltalán, lehet hozzá kapcsolódni. Nagyon fontos szempont ezen kívül, hogy pontos és precíz legyen. Ez egy olyan műfaj, ahol egyetlen szám vagy tizedesvessző hatalmas félreértéseket és nem kicsi nagyságrendű károkat tud okozni.

Természetesen a könyvelő is ember, és ő is hibázhat. Azonban a könyvelőknek, ha igényesek a szakmájukra, van felelősségbiztosításuk. Ez azokat az anyagi károkat előzi meg, amelyek egy tévedésből, hibából fakadóan a büntetésből fakadnak. Ha tehát megbüntetik a vállalkozásunkat a könyvelő hibájából, a biztosító fizet, így nem kell súlyos és hosszú per során visszanyernünk az elveszett pénzünket.

Összességében elmondhatjuk, hogy az online könyveléssel mindannyian nyerünk: mi is, a könyvelő is, meg a természet is, és még esetleg az állam is. Mi időt nyerünk, a könyvelő is, a környezet pedig úgy profitál az online könyvelésből, hogy nem fogyasztunk annyi papírt (ami bár kicsi lépésnek tűnhet, összeadódva azért van haszna és értéke).