Főzés és rádióhallgatás közben találta ki az újszegedi Amigo presszó üzletvezetője, hogy idén nem vesznek egymásnak ajándékot a párjával, hanem inkább főznek azoknak, akik egyedül töltötték volna a szentestét.

Szász Gyöngyi lapunknak elmondta, hogy legalább 140 adag korhelylevest készítettek a magányosoknak. Az embereket délelőtt 11-től várták a presszóban, és már többen meg is jelentek kora délután. A vendégeket egészen este nyolcig várják

- Amikor a rádióban hallottam, hogy mennyien töltik egyedül a karácsonyt, akkor döntöttünk az akció mellett, és úgy néz ki, hogy nagyon jól tettük – tette hozzá az üzletvezető.

Az akció célja természetesen nem csak az étkezés volt. Aki betért a presszóba, a korhelylevesen kívül kapott egy pár jó szót is. Délutánra egész komoly asztaltársaság alakult ki, akik nem mentek egyből haza a levesezés után, hanem még maradtak beszélgetni.

Szász Gyöngyi azt is elmondta, hogy korábban ő is sokat volt egyedül, és tudja, milyen az, amikor az ünnepen magányos az ember.

A leves egyébként jól fogyott, de annyit főztek belőle, hogy maradt is bőven. Szász Gyöngyi a ,megmaradt étellel a fedél nélkül élőknek is tudott segíteni, mert a maradékot a hajléktalanszállóra vitték, hogy az ott élőknek is szebb legyen egy kicsit a karácsonyuk.

A levesezés egyébként valóban akkora siker lett, hogy a jövő karácsonykor valószínűleg megismétlik majd. Főképpen azért, mert Szász Gyöngyi szerint még mindig nagyon sokan vannak egyedül szenteste, csak még mindig sok olyan van köztük, aki szégyelli ezt, és nem mer, vagy nem akar kérni a felajánlott segítségből.