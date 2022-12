Bár hó helyett csak eső esett Sándorfalván kedden délelőtt, a Mikulás érkezése így is különlegesre és emlékezetesre sikerült a helyi bölcsődések számára. A gyerekek már messziről hallhatták a csilingelve közeledő járművet, a nagyszakállú ugyanis lovaskocsival látogatta meg a település legkisebbjeit. A szerencsések egyébként már útközben is láthatták, krampuszaival vidáman integetett minden autósnak, illetve az utcán sétálóknak.

A Juharfás bölcsőde apraja-nagyja az épület előtt fogadta a színes társaságot, tiszteletükre még egy kedves dalt is elénekeltek. Ezt követően a gyerekek együtt kísérték be különleges vendégüket. A bátrabbak büszkén meneteltek utána, de olyanok is akadtak, akik ijedtükben elsírták magukat és a dajkanéniknél kerestek menedéket. A félelem azonban senkiben nem tartott sokáig, mert kiderült: a Mikulás mindenkinek ajándékot hozott.

Fotó: Timár Kriszta

A zsákját így már az összes gyerek kíváncsian állta körbe és az előkerülő csomagokkal természetesen boldogan ültek vissza helyükre. Még egy dalra volt idő, aztán a Mikulásnak tovább kellett állnia, hiszen a másik bölcsődeépületben, a Széchenyi utcában is már nagyon várták őt a kicsik.

Sándorfalván összesen 84 kisgyermeket ajándékozott meg a lovaskocsis Mikulás. A különleges élményt a településen megvalósult összefogásnak köszönhették a bölcsisek. A csomagok árát a szülők adták össze, a rénszarvasszánt helyettesítő járművet pedig egy nagypapa adta kölcsön és hajtotta a Mikulást segítve. Aki egyébként - krampuszaival együtt - önkormányzati dolgozó, ők is önkéntesként húztak jelmezt, hogy örömöt okozzanak a legkisebbeknek.