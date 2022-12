Három kihagyhatatlan úti célt hoztunk, melyek a tökéletes városnézős kiruccanást ígérik. Nincs más hátra, mint kiválasztani a helyszínt, lefoglalni a szállást és bepakolni a táskát! Indulás előtt azért egy belföldi utasbiztosítást is érdemes kötni - biztos, ami biztos!

1. Irány Szeged!

Ha sokoldalú úti célt keresünk, akkor Szeged városa az egyik legjobb választás. A dél-alföldi város felfedezése során az ismert nevezetességek - pl. a Dóm tér, Reök-palota, Molnár Ferenc Múzeum - megtekintése mellett élvezhetjük a Tisza magával ragadó mivoltát, a helyi élményfürdőben az összes stressztől megszabadulhatunk és gyerekekkel akár a Szegedi Vadasparkba is ellátogathatunk.

2. A varázslatos Szolnok

Szolnok is egy igazi főnyereménynek számít városnézés szempontjából. A Városházának is otthont adó Kossuth téren például elbűvölő zsánerszobrokkal találkozhatunk. De átsétálhatunk Közép-Európa leghosszabb gyalogoshídján, a Tiszavirág-hídon is. Ha múzeumba mennénk, akkor a Szolnoki Zsinagógában különleges művészeti kiállításokat nézhetünk meg, de akár a repülőmúzeumot vagy a sörmúzeumot is beiktathatjuk a programok közé.

3. A magyar Viharsarok

Magyarország délkeleti részében található Csongrád-Csanád és Békés megyét Viharsarokként is emlegetik. A szellemes név ne tántorítson el senkit, mert valójában elragadó városokat találhatunk ezen a tájegységen is. Itt van például Munkácsy Mihály városa, Békéscsaba, ahol akár mesébe illő házikókat - Meseház, Molnár-ház, Öreg Ház - is megtekinthetünk. De Gyulán a Várfürdő, az Almásy-kastély és a Gyulai vár is emlékezetes nyaralást kínál. És persze a gyulai kolbász sem utolsó!