Karácsony másnapján Mártélyt benépesítették az emberek. Volt, akit a jó idő csábított ki, akadt, akit a karácsonyi túlzott falatozás késztetett mozgásra, de olyanokkal is találkoztunk, akik szalonnát sütni mentek és természetesen nem maradhattak el a szerelmespárok sem. Egy biztos, Mártély varázslatos szépségének látványa most is sokakat vonzott.

Sétánk során láthattunk vízbe dőlt fákat, ahogy ott fekszenek sután, régen jobb sorsot élt félig vagy teljesen vízzel telibuggyant csónakot, beleshettünk a kacsák táncába, és ne feledkezzünk meg a lemenő nap aranyló fényéről sem, amely visszaverődve a víz tükrén csodálatos látványt nyújtott. A háttérben valahonnan halk karácsonyi zene hallatszott. Ez a dal ma mindenkinek szólt.