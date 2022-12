Nem túlzás azt mondani, hogy a kollagén szuperfehérje. Testünk egyik legmeghatározóbb anyaga (szervezetünkben található fehérjék nagyjából harmada kollagén). Ez a fehérje köti ugyanis össze sejtjeinket, szövetjeinket, porcainkat egymással, őrzi bőrünk feszességét, meggátolja csontjaink törését és még a fogainkban és a beleinkben is megtalálható. Nevének eredete a görög “kólla” szóból származik. Nem meglepő, hogy ez egyébként ragasztót jelent. Ha röviden szeretnénk tehát válaszolni a címben is feltett, mire jó a kollagén kérdésre, mondhatjuk azt, hogy testünk ragasztójáról és egészségének megőrzőjéről van szó. De nézzük meg a kollagén szerepét részletesebben!

A kollagén tehát egy rostos fehérje, melynek a szakítószilárdsága az acéldrótéval vetekszik (egyesek szerint annál is erősebb). Aminosavakból áll, mint minden fehérje (főként prolin, glicin, hidroxiprolin és alanin) és fontos alkotóeleme a csontoknak, porcoknak, ínaknak, hajnak, körömnek és bőrnek.

Kollagént szervezetünk folyamatosan termel. Ez a jó hír. A rossz az, hogy általában 25-30 éves kor környékén termelése folyamatosan, évről-évre nagyjából 1%-kal csökken. 40 év környékére 25%-kal, 60 év körül már akár a felére is eshet a szervezetben előállított kollagénszint. Pótlása tehát indokolt, de még mielőtt rátérünk, nézzük, miért is felel tulajdonképpen ez a szuperfehérje, azaz mire jó a kollagén:

Bőrünk öregedését lassítja

Amikor megjelennek az első szarkalábak és ráncok bőrünkön, biztosak lehetünk benne, hogy ez már a csökkent kollagéntermelés első jele. A kollagén biztosítja a bőr rugalmasságát, feszességét, hidratálttá teszi, ráadásul az UV sugárzásból származó károsodás ellen is hasznos. Nem véletlen tehát, hogy leggyakrabban a kozmetikumok csomagolásán találkozhatunk a kollagénnel.

Forrás: shutterstock.com

Körmünk és hajunk égészségének őrzője

Megfelelő kollagénmennyiség esetén körmeink kevésbé töredeznek és megelőzhető vele a hajhullás, valamint a hajszálak elvékonyodása. Sőt, az őszülési folyamat is lassítható, ha van belőle elég szervezetünkben.

Csontjaink erejét, rugalmasságát biztosítja, enyhíti az ízületi fájdalmakat

Csökkenti az ízületi gyulladást, valamint egészséges csontozatot biztosít mindazoknak, akiknek elegendő mennyiségű a kollagénszintje. Ha lecsökken, csontjaink könnyebben repedeznek, törnek, mivel veszítenek rugalmasságukból. Fogainkban is található kollagén, annak szerepét talán nem is kell kihangsúlyozni.

Agyunk és szívünk egészséges működését biztosítja

Ezek után talán már nem meglepő, hogy a szívizomsejteknek is kollagénre van szükségük. A vér szivattyúzásához és pumpálásához szükséges erőkifejtés részben a kollagénnek köszönhető. De mire jó a kollagén, ha az agyunkról van szó? Többek között megakadályozza a neurodegeneratív betegségek (pl. Alzheimer-kór) kialakulását, hiánya pedig memória romlást is eredményezhet.

A fentieken kívül is még rengeteg választ kaphatunk a mire jó a kollagén kérdésre. Ugyanis sok más egészségügyi jótékony hatása is ismert, néhányat felsorolunk ezekből, kiegészítve a fentieket:

• Támogatja az egészséges emésztést

• Javítja a sportteljesítményt, növeli az izomerőt

• Szívünk és ereink rugalmasságát, optimális működését biztosítja

• Segíti az izomzat regenerálódását

• Megőrzi az ínszalagok épségét

• A bőrsérüléssel (sebbel) járó gyógyulás folyamatát lerövidíti

• Javítja a kalcium felszívódását

Most, hogy a leglényegesebb pozitív hatásait megemlítettük, érdemes felsorolni azokat a tényezőket, amelyek kifejezetten károsak a kollagéntermelésünk szempontjából:

• Dohányzás

• Cukorfogyasztás

• UV-sugarak

• Autoimmun betegségek

Forrás: shutterstock.com

A kollagén pótlása

Egyénenként (és életkoronként) változó, hogy mennyi az ideális napi kollagénbevitel, amivel pótolni tudjuk a lecsökkent termelést. Általában 5-10 mg jó minőségű kollagén fogyasztása javasolt naponta. Mivel túladagolni nem lehet, az sem baj, ha többet viszünk be, bár teljesen felesleges, hiszen a többletet már nem tudja szervezetünk feldolgozni.

Megfelelő és egészséges táplálkozással, főként csirkehús, tojás, és tejtermékek fogyasztásával némileg pótolható, de egyre többen választják a kollagén alapú táplálékkiegészítőket, amelyek szedésével elegendő mennyiséghez juthatunk belőle. Amint fentiekből láthatjuk, ez jótékony egészségügyi hatásai miatt erősen indokolt.

A következők kiváló kollagénforrások az imént felsoroltak mellett:

• Zöldségek és gyümölcsök, amelyekben sok C-vitamin található (eper, áfonya, citrusfélék, zöld leveles zöldségek, paprika)

• A-vitaminban gazdag zöldségek: spenót, édesburgonya, sárgarépa

• Csontleves: jó minőségű kollagént akkor fogsz kapni belőle, ha lassú lángon jó sokáig (akár 5-6 órán keresztül) főzöd, de nem ördögtől való a 24 órán keresztüli főzés sem, akkor szabadul fel ugyanis a legtöbb kollagén.

Ha szeretnénk, hogy szervezetünk kollagénszintje tartósan a megfelelő mennyiségen legyen, a tudatos étkezés mellett bizony szükség lehet külső forrásból pótolni. Megijedni nem kell, mellékhatása nem nagyon van és azt is általában az adott termékben található hordozóanyag vagy más egyéb összetevő okozta túladagolás miatt alakulhat ki (ilyen például a kalcium).

A legkedveltebb módja az ún. kollagén peptid fogyasztása, ami tökéletesen oldódik, könnyen emészthető és akár ízesített formában is kapható. Bár szakértők szerint, minél kevesebb az adalékanyag a táplálékkiegészítőben, annál jobban hasznosul. De ha mindenképpen eper ízűt szeretnénk, arra is van mód.

Tehát miért jó a kollagén? Egészségünk megőrzésére, csontjaink, bőrünk és sok-sok más belső szervünk optimális működésének fenntartására.