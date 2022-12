Gyorstöltő: otthon vagy útközben

A gyári töltők viszonylag lassan, mintegy 8-10 óra leforgása alatt töltik fel hozzávetőlegesen 80-100%-ban az autó akkumulátorát. Ez a töltési sebesség adott esetben bőven elegendő is lehet, hiszen ennyi ideig (többnyire éjszaka) általában minden nap otthon tartózkodunk, és többnyire eleve nem teljesen lemerült akkumulátorral térünk haza a nap végén. De mi történik akkor, ha szeretnénk gyorsabban és kényelmesebben vagy éppen “okosabban” tölteni az autónkat, akár otthon is? Erre kínál kényelmes köztes megoldást a gyorstöltő!

Gyors, mint a villám?

Nem egészen. A gyorstöltőt és a villámtöltőt tévesen használják egymás szinonimáiként. Ha egy képzeletbeli skálán szeretnénk elhelyezni az egyes töltő típusokat, akkor a gyorstöltő

épp középen, a konnektoros otthoni töltés és a villámtöltés között helyezkedne el teljesítmény szempontjából. A konnektoros töltésnél nagyobb, 3,6 és 40 kW közötti teljesítményű töltőkre általában gyorstöltőként hivatkozunk. Itthon a 22 kW-os nyilvános töltőoszlopok terjedtek el a leginkább. Ilyen szinte minden hazai városban található ‒ nem ritkán több is. Ezek a töltőoszlopok nem rendelkeznek töltőkábellel, elektromos autód saját, gyári kábelét kell csatlakoztatnod hozzájuk. Pontos helyük ide vonatkozó telefonos applikáció segítségével könnyen megtalálható. Az egyszerre háromféle töltőkábellel szerelt villámtöltő szintén oszlopos kivitelben elérhető töltőállomás, de töltési teljesítménye lényegesen magasabb: akár 30 perc alatt feltölthetjük vele autónk akkumulátorát. Fontos tudnod, hogy a töltési sebesség mindkét típus esetében nem csupán a töltőoszlop, hanem az autó fedélzeti töltőjének teljesítményétől is függ.

Saját töltőállomás a maximális kényelemért

11 vagy akár 22 kW-os teljesítményű fali gyorstöltőt akár az otthonodban is felszereltethetsz a hatékony töltés érdekében. Egy érintésvédelemmel, és túláramvédelemmel szerelt saját töltőállomással ráadásul nem csak gyors és kényelmes, de biztonságos is a “tankolás”. Ha emellett még takarékosabbá is szeretnéd tenni a töltést, a Wi-Fi, vagy LAN csatlakozásra képes, telefonos applikáción keresztül vezérelhető okos töltőkben nem fogsz csalódni.