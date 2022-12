Testületi ülés előzte meg Bakson a község női képviselőivel és intézményvezetőivel való beszélgetést, és már akkor látszott: a „gyengébb nem” jelentős fölényben van, pedig két képviselő, a körzeti orvos Orosz Éva és Mihályné Tóth Margit is hiányzott.

Fontos kérdés

A testületi ülésen szóba került a közvilágítás, és visszavonták azt a határozatot, hogy 22 órától hajnali 4-ig szüneteltessék azt, amíg lehet kitartanak és inkább fejlesztenek majd, LED-es lámpatesteket szolgálatba állítva.

Politikában és intézményekben

Kecskeméti Józsefné 30 éve a mozgáskorlátozott csoport vezetője, és korábban is bombázta ötleteivel a község vezetőit, a testületnek 2012 óta tagja.

– Úgy tapasztalom, jó az együttműködés, közöttünk és a polgármesterrel is – mondta.

Lépné Soós Anita képviselő és alpolgármester korábban a szociális szférában dolgozott, ami érzékennyé tette a köz dolgaira, 2010-ben egy kollégája buzdította, hogy induljon a helyhatósági választáson.

– Nem ismerünk lehetetlent, ha nehézségekbe ütközünk, megrázzuk magunkat és mindenképpen megoldjuk a problémát. A költségvetés szűkös, kevés az iparűzési adónk, de konstruktívak vagyunk – árulta el Anita, aki most pedagógusként dolgozik. Hozzátette: megválasztásuk bizonyítja, bíznak bennük a helyiek.

Nők a baksi vezetésben, ülnek (balról): Somogyiné Utasy Ibolya, Kecskeméti Józsefné és Lépné Soós Anita; állnak (balról): Tomuszné Fülöp Katalin, Pappné Kócsó Diána és Búzáné Huszka Ildikó. Fotók: Imre Péter

– Mikor még nem voltam intézményvezető és képviselő sem, akkor is rendszeresen bejártam a testületikre, érdekeltek a baksi ügyek, problémák és megoldásaik, így kerültem egyre közelebb a helyi politikához. Szeretem csinálni, mindig is részt vettem a falu életében – közölte Somogyiné Utasy Ibolya. Azt is megosztotta velünk, jó érzés volt, amikor először, 2019-ben az első testületi szavazéson felnyújthatta kezét, érezte ez nemcsak jog, felelősség is.

A nők az intézmények élén állva napi kapcsolatban vannak szinte Baks teljes lakosságával, tudnak a megoldásra váró gondokról. Búzáné Huszka Ildikó iskolaigazgató-helyettesként az óvodát is vezeti, Pappné Kócsó Diána a gondozási központot, Tomuszné Fülöp Katalin nyugdíjas óvónő, a pénzügyi és ügyrendi bizottság külsős tagja. Utóbbi elárulta: 2006-ban Búza Zsolt kérte fel, hogy induljon a választáson, nem jutott a testületbe, de máig szívesen segít és mindenkivel együtt tud dolgozni. Búzáné Huszka Ildikó is elmondta: mielőtt vezetővé vált is, minden önkormányzati rendezvényen részt vett, az utóbbi 4 évben már szervezőként is részt vállal bennük.

– Mindenben számíthatunk egymásra, sok segítséget kaptam én is, és az idősek gondozása mindig közel állt hozzám. Szeretem ezt a női csapatot, de azért a férfiakat azért megtartjuk. Így kerek a világ – közölte Diána.

Mint otthon

– Otthon, családi körben érzem magam, mert hasonló a nő-férfi arány ott is. Jó, szeretek a „csajokkal” dolgozni, ügyesek, kreatívak, innovatívak, mindent megoldanak – mondta Búza Zsolt polgármester. Zárásként elmesélt egy sztorit: az iskola igazgatója, Somogyiné Utasy Ibolya azt jósolta neki, ha ő lesz a suli vezetője, akkor Búza Zsolt megnyeri a választást. Pontosan így történt 2006-ban.