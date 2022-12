A Pallavicini Sándor Általános Iskola 1/B osztályterme igazán különleges helyen található: ablakuktól néhány méterre fülesbaglyok telelnek. A kicsik tehát jól ismerik a baglyokat, most azonban egy apró jószág a tantermen belülre is került. Természetesen szó sincs arról, hogy egy ijedt madár berepült volna: fotóriporter kollégánk házi kedvence, Panka tett náluk egy rövid látogatást. A füleskuvik náluk lényegében családtag, hozzászokott már a gyerekek közelségéhez, így békésen üldögélt Tokody Béla, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület titkárának kezén is, amíg a szakember rövid ismertetőt tartott a kicsiknek a baglyokról. Ebből kiderült, hogy ezek a madarak sok egeret és rovart esznek, vagyis nagyon hasznosak, még akkor is, ha a környezetüket köpetükkel összepiszkítják. Télen azért jönnek be a városba, hogy a ragadozók ne egyék meg őket és az is elhangzott, hogy az összes Magyarországon vadon élő bagolyfaj védett. Panka tenyésztőtől származik, nem is lenne képes önálló életre a természetben, ezért lehet otthon tartani.

A kézhez szoktatott kuvikról egyébként azt is megtudhatták a gyerekek, hogy nem szereti, ha a hátát simogatják, ezt hanggal jelezte is. Aki babusgatni akarta, a szemei között cirógathatta. A kis bagoly egyébként nem csak az 1/B-ben aratott sikert: a folyosón a többi gyerek, sőt a tanárok is körbevették, sikerét látva valószínűleg Panka nem utoljára járt az iskolában.