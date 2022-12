Molnár Áron hangsúlyozta, a történtekből eredően a két települést a mai napig rengeteg rokoni szál köti össze, így azok a családnevek, amelyek Algyőn népszerűek, Sándorfalván is megtalálhatóak, és ez fordítva is igaz. Megjegyezte, a két település történelme és kultúrája is a Tiszához kapcsolódik, éppen ezért öröm számára, hogy a humán ügyrendi biztosság kezdeményezte a rajzpályázatot.

A hétfői esemény jelen volt Búza Katalin, Sándorfalva alpolgármestere is, aki többek közt arról beszélt, hogy az elmúlt években már sokat tettek a testvértelepülési kapcsolatuk megerősítéséért, például márciusban a sándorfalviak is részt vettek a petresi gátszakadás alkalmából szervezett túrán. Kiemelte, szeretnék továbbvinni a mostani kezdeményezést.

Az alpolgármester örömét fejezte ki, amiért ennyi pályamű érkezett a felhívásra. Szerinte azonnal látszik a műveken, hogy melyeket készítették a sándorfalvi gyerekek, ugyanis felkészítő pedagógusuk, Török Zsuzsanna egészen egyedi nézőpontot képvisel, diákjait rendszeresen versenyezteti, európai versenyeken is részt szoktak venni.

Számtalan díjat és különdíjat adtak át a faluházban. Az óvodások körében az algyői Tulipán csoport, az alsó tagozatos kategóriában a sándorfalvi Zámbó Krisztina, míg a felsősöknél a szintén sándorfalvi Kiss Petra lett az első.