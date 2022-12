Úgy látszik, hogy karácsonykor tényleg mindenki megenyhül egy kicsit, mert például vért is sokan adtak az ünnepet megelőző héten. A Magyar Vöröskereszt egészen pontosan azt közölte, hogy „újra sokan adták vérüket másokért Karácsony hetében Csongrád-Csanád megyében”. Ez a számok nyelvén azt jelenti, hogy most ötödével többen keresték fel a megyei véradásokat, így segítve, hogy zavartalan maradjon a vérellátás az ünnepek idején is. Ráadásul ez már a második olyan hét egymás után, amikor érezhetően többen segítetek a korábbiaknál.

December 19-e és december 25-e között összesen 495 ember vállalta a kis szúrással járó kellemetlenséget, és adta vérért azért, hogy másokon segítsen. A vöröskereszt úgy számolt, hogy arra a hétre 410 véradóra lett volna szükség, vagyis 21 százalékkal túlteljesítették a tervet.

Ennek ellenére persze a Vöröskeresztnél sem dőlhetnek hátra, hiszen a vér mással nem pótolható, így az év utolsó hetében is nagyon várják a véradókat. Adhat vért minden 18 év feletti felnőtt, ha egészségesnek érzi magát, és nem járt az elmúlt 30 napban külföldön. Lényeges még, hogy továbbra is érvényesek azok a biztonsági előírások, amelyeket minden esetben be kell tartanunk a koronavírus miatt, vagyis például a kézfertőtlenítés és a hőmérőzés.