Páncélos lovagok, indiánok, török katonák és kalózok néznek farkasszemet egymással Tari Tamás otthonában. A játékfigurákat Schenk Károly vállalkozása gyártotta 1978 és 1995 között. Az idehaza rendkívül népszerű játékok gyártását 1996-ban szüntették meg, mivel kísértetiesen hasonlítottak a német Playmobil figuráihoz. A német eredetitől eltérően azonban Schenk Károly végig megmaradt a történelmi tematikánál, a magyar történelmi figurái pedig teljesen saját ötleten alapultak. A használt játékok ezért ma is nagyon népszerűek és nagy irántuk a kereslet.

– Elsős vagy másodikos lehettem, amikor a bátyám egy ilyen öltöztetős katonát hozott nekem ajándékba egy osztálykirándulásról. Magának is vett, úgyhogy már kezdődhetett is a csata – emlékezett vissza Tari Tamás. A házi hadsereg az évek során gyarapodott, felnőttkorára pedig igazi gyűjteménnyé bővült. Vannak belőlük huszárok, páncélos lovagok, osztrák katonák, Hunyadiak, törökök és kalózok, cowboyok és indiánok is.