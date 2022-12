A színházteremben Angyalné Kovács Anikó, az iskola igazgatója ifjúságának egyik meghatározó filmjének fő motívumát idézve kezdte beszédét.

– Carpe diem! Ragadd meg a pillanatot! Ismét egy nagy pillanat részesei vagyunk: ünneplünk. A végzősök hónapokig készültek erre a napra, amikor megállunk egy pillanatra, egy szalaggal megjelöljük őket. Mert még nem búcsúznak, az majd egy fél év múlva jön el. Pár éve ez a csapat bizonytalankodva kereste a helyét az épületben, aztán az évek múlásával lassan összekovácsolódtak, közösségé váltak. Ma este az ünneplés mellett a köszönetnek is helye van. Hiszen ahhoz, hogy a diákok eddig a szombat estéig eljutottak, nagyon sok segítség kellett a szülők és a tanárok részéről is, de sok esetben a barátok részéről is. A szalag emléket állít annak, hogy ti is megtettétek a magatokét ahhoz, hogy idáig eljussatok. A szalag egyben az összetartozás jele is az iskolával és az osztálytársakkal – mondta az intézményvezető.

Három osztály kapta meg a szalagot az ünnepségen, amiket az osztályfőnökök tűztek fel. Kaptak szalagot az osztályfőnökök, az igazgatónő és a Szegedi Szakképzési Centrum képviselői is. A szalagtűzést tánc, majd vacsora követte. A vacsora végén az osztályokról készült kisfilmeket vetítették le a rokonoknak.