Magánnyaralásnak indult, végül egy nagy adományozó akcióvá nőtte ki magát Metzger Ákos zanzibári kirándulása. A szegedi Gedói Általános Iskola és AMI tanítója baráti társasággal utazott el Afrikába. És ha már oda mentek, úgy döntöttek, nem érkeznek üres kézzel.

– Egy ott élő magyar hölgynek köszönhetően szervezett programokon vettünk részt, ebben pedig szerepelt egy ottani iskola meglátogatása is. Mivel tudtam, hogy egy olyan intézménybe megyünk, ahova mélyszegénységben élő diákok járnak, biztos voltam benne, hogy minden segítségnek nagyon örülnének. Ezért meghirdettem az osztályomban, hogy aki szeretne, hozzon be ezeknek a gyerekeknek tanszereket, és kiviszem magammal nekik – mesélte.

A kezdeményezés híre azonban futótűzként kezdett terjedni az iskolában, így más pedagógusok és szülők is csatlakoztak az akcióhoz. Az iskolai összefogás eredményeként végül 50 kilónyi tanszer és iskolatáska gyűlt össze, a szegedi tanító ezzel utazott el Afrikába.

– Az iskola egy olyan nyomortelepen volt, amelyet autóval sem lehet megközelíteni. Némelyik tanteremben csupán egy szőnyeg volt, azon ültek a gyerekek, máshol padok és kopár falak fogadták a diákokat. Érdekes, de azt láttam, bármennyire is nincs semmijük, ők gondtalan életet élnek. Folyamatosan mosolyogtak, és minden apróságnak nagyon tudtak örülni. Amikor közöttük voltam, én is elhittem, milyen boldogok, de azért amikor belegondoltam, milyen élet jutott nekik, az nagyon elkeserített – idézte fel élményeit a szegedi tanító.