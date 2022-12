A Szegedi Tudományegyetem 1998 óta vesz részt az Erasmus programban. Jelenleg 36 ország 556 európai partnerintézményével több mint ezer kétoldalú szerződése van. Az együttműködések keretében a partnerintézmények hallgatói részt vehetnek az SZTE képzésein és a szegedi egyetemisták is tanulhatnak a külföldi egyetemeken. A programban az SZTE mind a 12 kara részt vesz. Népszerűségét mutatja az 5711 kiutazó és 3920 bejövő hallgatói mobilitás, valamint a 3358 kiutazó oktatói és 1675 bejövő oktatói mobilitás.

Idén több, tengerentúli francia egyetemmel is bővítette Erasmus kapcsolatait a Szegedi Tudományegyetem. Új partnerük a Francia Guyanai Egyetem, a Lycée Agricole d'Opunohu, a Tahiti-i Francia Polinéziai Egyetem és a University of Reunion. Ezek mellett a Pasteur Intézet több egysége is szakmai gyakorlati helyet kínál az érdeklődő hallgatóknak a tengerentúli régiókban.

Ezek az új kapcsolatok agrártudományi, biológiai, egészségtudományi, idegen nyelvi és más tudományterületekre is kibővíthető együttműködésekre terjednek ki az Erasmus program pénzügyi támogatásával. Az együttműködések egyúttal az SZTE frankofón kapcsolatainak megerősítését is jelentik. A szegedi egyetemen ugyanis külön Frankofón Egyetemi Központ szolgálja az intézményben zajló francia nyelvű képzések és kutatások elősegítését, a frankofónia nemzetközi szervezeteivel folyó francia nyelvű együttműködések koordinációját, valamint a frankofón egyetemi tevékenység egységes megjelenítését.

– A Szegedi Tudományegyetemet a nemzetközi nyitottsága miatt választottam, szerettem volna egy új oktatási rendszert és egy új kultúrát felfedezni. Nagyon szeretek Szegeden lenni, mert nyugodt város, könnyű alkalmazkodni az itteni élethez. Az ESN-es mentorok mindig ott vannak, ha bármire szükséged van. Bevallom, hogy ebben a mostani évszakban hiányzik az otthonom, mert ott egész évben meleg van, de itt sajnos nem. A tanárok, a képzés színvonala nagyon jó, és nagyra értékelem, hogy szenvedélyesen csinálják, amit csinálnak – mondta Chong Miriarii, aki a Francia Polinézia-i Egyetemről érkezett az SZTE BTK-ra, ahol az angol és amerikai tanulmányok szakon tanul.