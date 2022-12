A zákányszéki Boldog Anna Fanni 2012 és 2016 között Zákányszéken volt ifjúsági polgármester. Ez idő alatt ismerkedett meg bordányi kollégáival, a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tagjaival. – Ahogy belecsöppentem az ifjúsági életbe, megismerkedtem velük, így kerültem kapcsolatba Bordánnyal már közel egy évtizeddel ezelőtt. Egy csereprogramnak köszönhetően tapasztalatcserére érkeztek Bordányba más ifjúsági önkormányzatoktól több mint 10 évvel ezelőtt. Akkor kezdtem el programok szervezésében segíteni, így kerültem Bordányba – mesélte kapcsolatát a faluval Boldog Anna Fanni, aki október óta vezeti a bordányi Faluházat. Korábban megírtuk, hogy az előző vezető felmondott, ezért kellett pályázatot kiírni.

Anna számára nem volt teljesen ismeretlen terep a Faluház, korábban két hónapot már dolgozott itt, de most visszatért, jelentkezett a pozícióra és felvették. Az energiaválsággal kapcsolatos kérdésre azt válaszolta, lesznek kihívások, nehéz lesz, de próbálják megoldani. Most lesz egy kisebb téli szünet január 9-ig. – Ez idő alatt a temperáló fűtés be lesz kapcsolva, majd akkor látjuk, milyen mozgásterünk van, de nem szeretnénk bezárni, az biztos, mert nagy igény van a Faluházra – mondta az új vezető.

Tervei is vannak a jövőre: kézművesklubot indítana. – Novemberben volt egy rendezvényünk adventi szöszmötölő néven, ez egy nagy kézműves program volt, hatalmas sikerrel, hetvenen jöttek el, azt is szeretném folytatni – mondta.

A falu régi intézménye November 4-én ünnepelte fennállásnak 50. évfordulóját a Bordányi Faluház és Könyvtár. Az 1972-ben átadott Filmszínház és Művelődési Ház ünnepélyes átadására november 4-én, péntek délután 2 órakor került sor. A fél évszázados jubileumra színvonalas műsorral készült a falu.

Fotós: Török János