Ahogy azt tegnapi riportunkban is olvashatták, az ünnepek alatt is vannak, akik nem pihennek. Ilyenek a mentők is: a vásárhelyi mentőszolgálat dolgozóit Bihacsy László mesterszakács már többedik alkalommal lepte meg karácsonykor ünnepi menüvel, írta meg a Promenad24. Töltött karaj és húsleves alkotta többek között a finom vacsorát, amit délután 3 órakor el is juttattak a vásárhelyi mentőállomásra.

Fotós: Promenad24

“Nem akartunk idén hagyományos menüt készíteni, töltött káposztát majdnem mindenki eszik ilyenkor. Így esett a választásunk egy sok zöldséges darált húsos levesre, valamint májjal, tojással, hagymával és darált hússal töltött, göngyölt sertéskarajra, amit baconbe csavartunk és így sütöttük meg, a köret pedig párolt lila káposzta és krumplipüré volt, ezzel meg is szerettük volna köszönni nekik, hogy ma is értünk dolgoznak, Szentestén” – részletezte a vásárhelyi mesterszakács, aki nem először jótékonykodik ilyentájt.

Hozzátette, üdítőket is vittek mindennapi hőseinknek, akik az ünnepet bent töltik és folyamatosan készenlétben állnak.

Emellett Benczur Sándor, a Marcipán cukrászda mestercukrásza is összeállított idén is egy süteményestálat, hogy ezzel fejezze ki köszönetét az értünk dolgozóknak.