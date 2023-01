A hódmezővásárhelyi önkormányzat a helyi cigányság felemelkedéséért végzett munkájáért Raffai Lajost tüntette ki az idén alapított Mátray Attila-díjjal. Lapunk pedig az Aranyembörök közé választotta az idős mestert.

Nagybátyjától tanulta a szakmát

Raffai Lajos bádogosmester idén töltötte be a 90. évét. Két éve még aktívan dolgozott, de szaktanácsaira még ma is sokan számítanak. Sőt, a közeli ismerőseinek olykor még segít helyrehozni, amit egyes „mesterek” elrontottak.

– Munkáscsaládból származom, 1932. szeptember 6-án születtem. Édesanyámnak zománc- és cserépedény értékesítésére volt iparengedélye. A nagybátyám bádogosmester volt, a szakmát a bátyám is és én is tőle tanultuk meg – mondta Raffai Lajos, akivel a két ünnep között az egyik lányánál találkoztunk.

Lajos bácsi elmondta, gyermekkorában ügyész vagy bíró szeretett volna lenni, de mint oly’ sokaknak, neki is összetörte az álmait a II. világháború. Iparos lett, de ezt sohasem bánta meg, nagyon megszerette a bádogosmesterséget. Nagybátyja halála után folytatta a szakmát, közben letette a vizsgáit is.

19 évesen Alapító tag volt a ktsz-ben

Hódmezővásárhelyen 1951. szeptember 10-én alakult meg a Háztartási Vastömegcikk és Szegkovács Ktsz., aminek Mika Mihály, Mika János, Mika Sándor, Mika György, Mika István, Rácz Károly, Barna István, Markócs István, Bánfi Mihály, Petrovics (Pálfi) Lajos mellett az akkor még csak 19 éves Raffai Lajos is alapító tagja volt.

A kisipari termelőszövetkezet első elnöke Rácz Károly volt. A Hódmezővásárhely néprajza című könyvben így írtak a ktsz-ről: „Kezdetben még a régi cigánykovács-felszereléssel, saját szerszámaikkal kezdtek el dolgozni. Hagyományos cigány bádogosmunkaként először pogácsaszaggatókat gyártottak.

Ennek alapanyagaként a honvédségtől szereztek be 5 kg-os, kiürült konzervdobozokat. Szegek gyártásához hat tag felutazott Budapestre, ahol egy ottani ktsz-ben két hónap alatt sajátították el a szegkovácsolást. Ettől kezdve a bádogosműhely mellett kovácsműhelyt is működtettek, ahol sínszeget, rabicszeget, kampósszeget, hajószeget és ácskapcsot is készítettek.

Elnevezésükben is ekkortól szerepelt a szegkovács. Mindezek intézésében nagy szerepe volt Raffai Lajosnak, a szövetkezet egyik vezetőségi tagjának, akit 1954-ben megválasztottak alelnöknek, és 18 évig töltötte be ezt a tisztet. Következő lépésként az Iparkamara segítségével nagyobb mennyiségű feketelemezhez jutottak, amelyből különböző méretű tepsiket tudtak készíteni. 1954-ben a horganyzott lemez beszerzése lehetővé tette, hogy vizeskantákat és locsolókat, mosogatódézsákat, vödröket, füstcsöveket is gyártsanak. 1955-ben már üstházak készítésére is volt lehetőségük.”

Ma már csak nagyon közeli ismerősöknél vállal munkát, de szívesen ad tanácsot, ha megkérdezik.

1957-ben váltotta ki az iparengedélyt

A Szegkovács Ktsz.-nek 1957-ben már 120 dolgozója volt. Raffai Lajos ebben az évben váltotta ki az iparosengedélyét. A vezetőség az idő tájt zománcos edények gyártását is tervbe vette. A technológiát Lajos bácsi és két társa Jászkis­éren sajátította el, majd ő még három hónapig a Lampartnál is tökéletesítette a tudását. Zománcozott fürdőkádakat, füstcsöveket, zsírosbödönöket, vizeskantákat, vödröket, fejőket, üstöket, tejeskannákat, tölcséreket, űrmértékeket, lámpabúrákat is készítettek. A zománcozócsoport vezetője Raffai Lajos volt.

– A bádogosmunka egyfajta művészet, de csak azoknál a bádogosoknál, akik szeretik ezt a szakmát, és tisztában vannak annak minden csínjával-bínjával.

Óriási kézügyesség szükséges hozzá – beszélt szakmájáról az idős mester, aki egy kés és egy fadarab segítségével a rózsától a tulipánig, hegedűig mindenféle díszmunkákat is készített bádogból. A műhelyében ma is megvannak a minták, amiket először papíron szerkesztett, mert a munka mindig számítással kezdődik, majd lemezből is elkészítette a terveket, ezek később mintaként szolgáltak.

Raffai Lajos bedolgozóként a Hódgépnek is dolgozott 13 és fél évig.

– A cég vezetője azt gondolta, hogy főállásba megyek hozzájuk, de én nem adtam fel az iparengedélyem. Többek között könyököket, csatornákat készítettünk. A Hódgép után magániparosként dolgoztam 88 éves koromig.

Megfelelő szerszámok, sok gyakorlás

A mai fiatalok már nem nagyon ismerik a bádogot, amit egyre jobban kiszorít a műanyag.

– A bádog formázása nem egyszerű dolog, nehéz munka. Megfelelő szerszámokra, sok gyakorlásra van szükség ahhoz, hogy az anyag úgy alakuljon az ember keze között, ahogy azt eltervezte, papíron megszerkesztette – magyarázta.

Lajos bácsit elszomorítja, hogy ma már nem olyan a bádogosképzés, mint régen, ez, véleménye szerint, a szakma ázsióját is rontja. A mai mesterek többsége nem ismeri a szegecselést, a forrasztást, csak ragasztanak. Így előfordul, hogy a megrendelők az elkészült munka után az idős mestert hívják segítségül, hogy javítsa ki a más által végzett munkát. Ma már, az életkora végett csak a nagyon közeli ismerősöknél vállal ilyen feladatot.

– Egyszer biztosan eljön majd az az idő, amikor azt mondják az illetékesek, igaza volt az öreg bádogosnak, a Raffainak, hogy igazi szakemberek nevelésére van szükség. A bádogosmesterség sajnos kihalófélben van. A mai vállalkozók megveszik a kész elemeket a boltban és felszerelik. Könyvből nem lehet megtanulni a szakmát, nagyon nagy hangsúlyt kellene a gyakorlati képzésre fordítani.

Akinek a kezébe adják a papírt, még nem kellene vállalkoznia, hanem egy mester mellett kellene csiszolnia a tudását. Azt hittem, hogy a XXI. században, a mai lehetőségek közepette a szakmák mindegyike fejlődik, de sajnos ez nem minden esetben van így. A szakma becsületét csak a becsületes, precíz munka teremtheti meg – vélekedett a mester.

A bádogba ütött minta a névjegye

Ha végigsétálnánk Vásárhely utcáin, szinte mindegyikben találnánk olyan házat, ahol Lajos bácsi keze munkája látható. A beszélgetésen jelen lévő családtagjai elmondták, ők is felismerik, ha egy ereszt Lajos bácsi készített, ugyanis árulkodó a díszítés mintája, ami az idős mester tulajdonképpeni „névjegye”. Munkái középületeken is felfedezhetők. Például a susáni és az újvárosi templom, a református ótemplom kupoláján is dolgozott. A legbüszkébb a Kálvin téri templomon lévő rézkakas restaurálására.

Raffai Lajos egy dobozi lányt, Köteles Irént vette el, akivel 63 évig éltek együtt. Feleségét nyolc éve temette el. Három gyermekük, két lányuk és egy fiuk született, utóbbi is vasas szakmát választott, karosszérialakatos, veterán autókon dolgozik. Lajos bácsinak 6 unokája, 2 dédunokája és 2 ükunokája is van. A 90 éves férfi jó egészségnek örvend, süt, főz, ellátja magát, és horgászni is szeret.

A bádogosmester munkáit az Iparkamara kiállításán, 2006-ban bárki megtekinthette, munkáival első díjat nyert. Raffai Lajos hosszú szakmai pályafutása alatt több kitüntetést is kapott. 1971-ben a kisiparosok legnagyobb hazai elismerésében részesült, idén tavasszal pedig 50 éves jubileu­­mi gyűrűt kapott. December elején pedig Hódmezővásárhely önkormányzatától az idén alapított Mátray Attila-díjat vehette át. Azt is kitüntetésként éli meg, hogy máig szívesen fordulnak hozzá a bádogosok szakmai tanácsokért.