Könyvborító volt a diplomamunka

Szekeres István a fővárosba utazott, és beiratkozott a képzőművészeti főiskolára. Helyet kapott a művészeti kollégiumban, menzára járhatott, ösztöndíjat ítéltek meg neki. Egy évfolyamtársa ötletére néhány társával együtt eljárt a Hungária körúti tisztképzőbe, ahol oktatási táblákat kellett órabérben rajzolni.

– Egész éjjel dolgoztunk, aztán reggel hatkor kávéztuk, majd irány a főiskola – emlékezett vissza.

A diplomamunkája egy könyvborító volt. Olyan jól sikerült, hogy később több hasonló megbízást kapott. Ezek közül néhányat ma is őriz – ilyen például a Semmelweis-életrajz. Emellett abból volt pénze, hogy a Magyar Tudományos Akadémia okleveleire neveket írt be, darabját 100 forintért. Az első százasból egy bőr félcipőt vett magának. Később a Művelt Nép – utóbb Gondolat – könyvkiadó képszerkesztője és lektora lett, félállásban. Ezt azonban csak egy évig csinálta, mert annyi grafikai megbízást kapott, hogy nem győzte.

Hogyan is lett belőle emblémakirály

Közben haza-hazajárogatott az édesanyjához, a régi barátokhoz. Feleséget is innen választott magának. Tervezett kiállításháttereket a Hungexpónak, majd mindenféle nemzetközi kiállításokra – ennek kapcsán szinte az egész világot bejárta. Az 1970-es években fordult a figyelme a logók, emblémák felé. Összesen mintegy 360, akkoriban népszerű márka emblémáját tervezte meg. Ezek közül talán a legismertebb a korábbi Üvért, később Amfora nevű üvegipari vállalat emblémája volt, amelybe ügyesen belekomponálta az üvegre utaló ü, illetve a pohárra utaló p betűt.

Munkái külföldi kiadványokba is bekerültek, és ő volt az első hazai művész, akinek kiállítást rendeztek ilyen jellegű alkotásaiból. Könyvborítói közül a legismertebb a Makói monográfiáé. Címereket is tervezett – például szülővárosának rendszerváltás utáni címerét, amelyből egy triptichon, azaz hármas kép is készült, amely most a városházát ékesíti. Makó díszpolgárává fogadta. A legrangosabb kitüntetést 2002-ben kapta: a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet.

Januárban kiállítása lesz Makón

Az egykori emblémakirály ma 95 éves. Feleségét – akivel boldog házasságban éltek Budapesten – sajnos már elveszítette, így visszatért a Maros-parti városba. Annak idején megírtuk: 2015-ben teljes, több mint 600 darabból álló művészi hagyatékát az itteni József Attila Múzeumnak ajándékozta. Jó egészségnek örvend, de már csak a maga kedvére alkot. Megrajzolta például a már csak emlékeiben élő régi Hagymaház emblémáját. Most kiállításra is készül, amelyet januárban rendeznek meg Makón.

– Az lesz a címe, hogy Kulcs a szívhez. A fiatalkori emlékeim ihletésére készült munkákat fogom bemutatni – mondta el lapunknak a 95 esztendős művész.

