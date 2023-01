A Szegedi Tudományegyetem idén is részt vesz az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, amelyet január 12-e és 14-e között rendeznek Budapesten, a Hungexpon. A hazai oktatási piac legnagyobb seregszemléjén az SZTE 12 kara és Tanárképző Központja mutatja be képzési kínálatát. Az SZTE képviselői virtuális standdal is várják a továbbtanulás előtt állókat.