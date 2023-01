Egy madárgyűrűzési expedíció kulisszatitkaiba nyerhetett bepillantást a Millenniumi Kávéház közönsége hétfőn a Szent-Györgyi Albert Agóra és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Csongrád-Csanád Megyei csoportjának közös rendezvényén. Az MME ifjúsági tagozatának két szegedi önkéntese, Bálint Gábor és Gyukics Gellén három fiatal madarásztársukkal tavaly október 2. és 9. között sitkeexpedíción vett részt a Duna-Deltában. A fiatalok célja minél több fülemülesitke befogása és gyűrűzése volt. A ritka és különleges faj elnevezése némiképp megtévesztő, ugyanis csak énekük hasonlít a fülemülék dallamához, valójában a nádiposzáták fajába tartoznak. A gyűrűzések kulcsfontosságú szerepet töltenek be az egyes madárfajok szezonális vonulási útvonalainak, pihenő- és táplálkozóhelyeinek, telelőterületeinek feltérképezésében.

Fotó: Karnok Csaba

A fiatalok a Fekete-tenger partvidékén található Chituci turzás területén vertek sátortábort, és állították fel hálóikat. A hétfői élménybeszámolóra az expedíción készült fényképek gazdag válogatásával készültek. Különleges, az átlagos természetjáró által ritkán látott madárfajokat mutattak be a vetítésen. Az expedíció ideje alatt ugyanis csaknem hatszáz madarat sikerült befogniuk. A sitkék mellett kékbegyek, nádi sármányok, berki poszáták, csilpcsalpfüzikék, kis légykapók, sőt éjszakánként csérek és szerkők is fennakadtak hálóikban. Továbbá a tenger melletti szikes tavak környékén flamingókat, halászsirályt és kanalasgémeket is sikerült lencsevégre kapniuk.

Fotó: Karnok Csaba

A madártani rendezvénysorozat február 27-én Fodor András Álmom egy tanya című előadásával folytatódik.