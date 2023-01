Szegeden januárban minden véradó sorsoláson vesz részt és megnyerheti a Classic Grill szerb étterem és pince 10.000 forint értékű páros vacsorautalványát! Emellett januárban Szeged és a térség kitelepült véradásain mindenki átveheti a Profi Jogsi 25.000 forint értékű ajándékutalványát, ami az autósiskola bármely szolgáltatására beváltható! Szintén minden véradónkat megajándékozzuk még a Boxvilág ajándékkuponjával, hogy kipróbálhassa magát egy jó hangulatú, csoportos edzésen.

Hódmezővásárhelyen januárban minden véradónk 25 százalékos kedvezményre jogosító talpmasszázs kupont kap Zsibók Erika reflexológustól!

Makón, aki januárban vért ad, sorsoláson vesz részt, és a Silver Pub jóvoltából a hó végén megnyerheti a 2 darab, választható 32 cm-es pizzát helyben fogyasztással!

Szentesen és a térség véradásain januárban, aki vért ad, ajándék fürdőbelépőt kap a Szentesi Sport- és Üdülőközpont jóvoltából! Intézeti véradásainkon a megjelentek közt januárban kisorsoljuk az Ágnes Nails 3 ajándékutalványát is, ami kéz- és lábápolásra, műkörömépítésre váltható be. Emellett minden véradó 10%-os kedvezménykupont is kap az Ágnes Nails-től.

Részletek: www.voroskeresztcscsm.hu/mivel-ajandekozunk-meg