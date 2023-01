– Az otthon nem csupán egy hely, ahol laksz, hanem az a tér, ahol kényelmesen érzed magad, ahová hazavágysz, ha máshol vagy. Itt el tudunk vonulni a külvilág elől, ha magányra vágyunk, és itt tudunk a legkényelmesebben kikapcsolódni. Azonban előfordul, hogy hiába kellene az otthonnak a feltöltődés és stresszlevezetés helyszínének lennie, valahogy mégsem tudunk úgy kikapcsolódni otthon – mutatott rá Ocsenás Dorottya pszichológus, a Megoldás Központ munkatársa.

A lapunkhoz eljuttatott beszámolója szerint ha az otthonunk ránk gyakorolt hatásait akarjuk szemlélni, szinte kikerülhetetlen, hogy általánosságban a környezettel foglalkozzunk, mert bárhová megyünk, bárhol vagyunk, környezetünk befolyásolni fogja a hangulatunkat, érzéseinket, gondolatainkat. Jelezte, az „én helyem” érzést erősíti a saját, személyes tárgyak jelenléte, a berendezés saját szokásainkhoz, ritmusunkhoz való igazítása, hisz ezáltal teremtünk magunknak egy biztonságos, ismerős bázist.

– A környezetpszichológia szorosan együttműködik más tudományterületekkel, például az építészettel, az ergonómiával, a munkapszichológiával, és persze az otthonpszichológiával. Utóbbi a környezet egy szűk szeletével foglalkozik, mégpedig az otthonunkkal. Fő célja, hogy megmutassa, hogyan is tudunk a magunk számára a lehető legkellemesebb otthont teremteni, milyen szempontokat fontos figyelembe venni. Az otthonpszichológia az otthon és a benne élő személyek közötti dinamikus kapcsolatot helyezi előtérbe. Nem foglalkozik konkrét stílusokkal és trendekkel, hanem azt tartja szem előtt, hogy hogyan lehet a benne élők életminőségét, hangulatát javítani az otthon kialakításán és dekorálásán keresztül. Azaz hogy hogyan lehet igazán harmóniában az otthon a benne élőkkel – részletezte.

Ocsenás Dorottya kiemelte, a rend elég fontos tényezője az otthon harmóniájának: ha rendet rakunk az otthonunkban, helyet találunk az elkószált tárgyaknak, sokkal könnyebb lesz a fejünkben is rendszerezni a gondolatokat. Megjegyezte, napjainkban sokan foglalkozunk azzal, hogyan lehet harmóniát teremteni otthonunkban, ehhez van egy-két igazán érdekes és kreatív módszer.

Például ilyen a feng shui, vagyis a térrendezés ősi művészete, melynek része a báguá térkép is, amely 9 területre osztja a lakást, és tippeket javasol, hogy az adott területet hogyan lehet fejleszteni. De a Konmari is segíthet, mely egyetlen fő kérdésre irányítja rá a figyelmünket: mi kelt benned örömérzést, és mi az, ami nem? Vagyis menjünk végig az otthonunkban és nézzük meg, hogy az ott lévő dolgok közül mi kelt bennünk örömet, és mitől kell megszabadulni. Szintén jó módszer lehet a hygge is, vagyis a meghittségteremtés művészete, ami abban segít, hogy egy otthon igazán meghitt, bekuckózós legyen.