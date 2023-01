– 2022 nyarán sikerült eljutnod az Amerikai Egyesült Államokba a Camp Leaders segítségével. Hogyan született meg benned az ötlet, hogy jelentkezz?

– Az egész még 2017-ben indult, amikor középiskolás voltam. Láttam valahol a Camp Leaders hirdetését, hogy milyen lehetőségek vannak, és ezt érdekesnek gondoltam, elsősorban azért, hogy fejlődjön az angol tudásom. Abban az időszakban nehezen ment a nyelvtanulás, szerettem volna külföldre menni, ahol rákényszerülök arra, hogy folyamatosan angolul beszéljek. Ez volt a legnagyobb motivációm, de persze az is, hogy utazzak és kimozduljak a komfortzónámból. Sokáig nem sikerült eljutnom Amerikába, ennek magánéleti okai is voltak, illetve két év kimaradt a koronavírus miatt is.

– Milyen feltételei voltak a Camp Leadersnél, hogy kijuss Amerikába?

– Szükséges volt hozzá egyetemi jogviszony vagy munkajogviszony. Egy kis beszélgetésen is részt kellett venni, ahol felmérték az angol tudásunkat. Fontos még a büntetlen előélet, az útlevél, különböző igazolások, illetve fizetni kellett repülőjegy hozzájárulást. Alapvetően két féle állási lehetőség van a táborban. Az egyik, aki gyerekekkel foglalkozik, ehhez magasabb szintű angol tudás szükséges, a másik, hogy különböző tábori munkafeladatokat végzel el. Például konyhában vagy kertben lehet dolgozni, illetve kiszolgálás és takarítással kapcsolatos feladatok is vannak. Szerintem a munkás részét könnyebb megragadni, mint gyerekekkel foglalkozni, mert velük non-stop együtt kell lenni, a többi munkát meg ha elvégezted, akkor szabad vagy. Pénzügyileg nem feltétlen éri meg ez az egész, de az élmény az mindenképp kárpótol.

