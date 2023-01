A Fő utcán egy ház kerítése mellett befőttek sorakoznak. Fölöttük egy mosolygó fejes felirat, „Befőtt ingyen elvihető”. Nem szokványos, hogy valaki csak úgy odaajándékozza a kincsnek számító házi kompótját. Összesen 16 üveg befőtt vár gazdára, van köztük szilva és birs is. Amíg fotóztunk, kijött a ház gazdája is. A nevét nem kívánta elárulni, de elmondta, nemrégiben elhunytak a nagyszülei. A házukat most ürítették ki.

Fotó: Kovács Erika

– A nagyszüleim nagyon szerették a befőttet, mindig sokat tettek el. Nagyon finomra készítették, de ezeket már nem ehették meg sajnos. Mivel nekünk is sok befőttünk van, nem tudjuk hová tenni. Azt viszont nem szeretnénk, ha kárba veszne. Így jött a gondolat, hogy tegyük ki a kerítés mellé, hogy aki szeretné, vigye el és fogyassza el jóízűen a készítőik emlékére. A kerékpárúton sokan járnak, vannak rászorulók is, akiknek esetleg már régen nem telt arra, hogy a boltban kompótot vegyenek – mondta a férfi, aki elárulta, ha a 16 üveg befőtt elfogy, még továbbiakat is tesz ki.

Nem ez az első jótékony akciója, használt ruhákat is helyez ki időnként a ház elé egy dobozban, amik gyorsan új gazdára találnak. Viszik saját maguknak, ismerősnek, szomszédnak, akire jó lehet a még hordható ruha.