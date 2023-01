A szőlőművesek, borkészítők védőszentjük, Szent Vince napján figyelték az időjárást, sok helyen vincevesszőt is vágtak. Ha ezen a napon süt a nap és olvad, jó bortermésre lehet számítani. A most vágott vesszőket vízbe teszik, és a később megjelenő hajtások is árulkodnak a szőlőtőkék állapotáról. A borrendek az ország minden tájáról érkeztek, de két borrend jött a Vajdaságból, egy pedig a Felvidékről. A rendek szokásukhoz híven felvonultak a parkban. Ilyenkor egyébként új borlovagot is szoktak avatni, de az sajnos most elmaradt, mert a jelölt lebetegedett. Viszont idén is megkóstolták egymás borait, és egy ebéddel zárták a rendezvényt, amit az emlékpark zárvatartása miatt most zárt körben rendeztek meg.