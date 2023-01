Jess Davis gyermekét egyedül nevelő anya, aki boszorkányos ügyességgel mozog az adatok és statisztikák világában. De hiába a sok számítás és kalkuláció, egyvalamire nem tudja rávenni magát: hogy újra randizni kezdjen. Rengeteget dolgozik, hogy mindenük meglegyen, és az élete nem könnyű... ha őszinte akar lenni, igencsak magányos. Amióta teherbe esett és gyermeke apja elhagyta, már nem feküdt az ágyában más a lányán kívül. Ami talán nem is akkora csoda: szabadúszóként annyira leharcolt pulcsiban jár a kedvenc kávézójába dolgozni, mintha egy barlangban home office-olna, az alváshoz is csak kinyúlt pólót és jóganadrágot hord, és lélekben is kicsit eltemette magát. Ráadásul elemzőként jobban hisz a számokban és a tudományban, mint a spontán érzelmekben vagy a végzetben.



Jess értesül a Kromantika nevű, frissen felkapott társkereső cég ajánlatáról: adatbázist hoznak létre, hogy DNS-vizsgálat alapján találják meg mindenkinek a lelki társát. Ha ez igaz, akkor a Kromantika alapjaiban változtatja meg a társkeresést, hiszen valami egzaktra épít. Ezzel Jess is tud azonosulni. Legalábbis azt hitte, hogy tud. A teszt ugyanis kimutatja, hogy 98%-ban összeillik a Kromantika egyik alapítójával, bizonyos dr. River Peñával. Jess ismeri dr. Peñát, ezt a merev, konok figurát, hiszen mindennap pontban fél 9-kor érkezik a kávézóba és Americanót rendel. Biztos benne, hogy nem ő a lelki társa. De a Kromantika pénzt kínál neki arra az esetre, ha hajlandó jobban megismerkedni a férfival. Jess szkeptikus, de nincs abban az anyagi helyzetben, hogy visszautasítsa a nagyvonalú ajánlatot. A 98%-os összeillés gyémánt fokozatú egyezést jelent. A cég promóciójában Jess és dr. Peña álompárrá válnak, ők az élő példa a Kromantika módszerének sikerességére. Miközben egyik bemutatkozó rendezvényről a másikra rángatják őket, Jess lassan ráébred, belül talán másmilyen ez a tudós, mint amilyennek eddig hitte.