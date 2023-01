Továbbra is megfelelő tempóban halad a tornacsarnok építése Maroslelén: a készültség szintje már 80 százalék körüli. Jelenleg a faluház nagyterme szolgál a beltéri sportesemények és az iskolai tornaórák megtartására. Egyébként most először dolgozik a településen toronydaru – a hatalmas szerkezet már az autópályáról is jól látszik. A tervek szerint április végén már birtokba is vehetik a leleiek az új sportlétesítményt.