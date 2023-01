Sikeresen pályázott a Határtalanul Program kiírására az Orczy István Általános Iskola, így az intézmény hetedik osztályos tanulói hamarosan Erdélybe utazhatnak a pedagógusokkal. Ugyanakkor a határon túli kirándulásra nyert támogatás az áremelkedések miatt nem elegendő, ezért Ruzsa Roland önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) 100 ezer forintot adományozott az iskolának, csökkentve ezzel a szülők terheit. A képviselő a közösségi oldalán számolt be minderről, ahol leszögezte, a kirándulást azért is tartja fontosnak, mert a dorozsmai diákok személyes tapasztalatokat szerezhetnek a külhoni magyarságról és láthatják, hogy a határtól 6-700 kilométerre is vannak színtiszta magyar ajkú települések. Hozzátette, bízik abban, hogy a jövőben még szorosabb kapcsolatok jöhetnek létre a hazai és a határon túli magyar iskolák között.