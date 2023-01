Csongrád-Csanád vármegye. A hétvégén a lehűlés következtében a pollenterhelés is jellemzően alacsony volt, azonban hét elejére ígért felmelegedés hatására a tavaszi fák pollenszórása is felerősödik. Minderről a Nemzeti Népegészségügyi Központ számolt be, mely közölte azt is, hogy az elkövetkező napokban az éger és a kőris pollenkoncentrációja több helyen elérheti a közepes, míg a mogyoróé, illetve a ciprus- és tiszafaféléké esetenként a magas szintet is. Hozzátették, jelen van még a levegőben néhány szem a nyár, a juhar, továbbá a szil pollenjéből is, a kültéri allergén gombák spóraszáma pedig jellemzően alacsony.