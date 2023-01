– Lényeges feladat az aprócska magokat már kisgyermek korban elültetni, hogy megalapozzuk a felnövő generáció környezettudatosságát. A vásárhelyi Szabadság téri Óvodában nem csak a gyerekek tanulnak, általuk az egész család szemlélete formálódik – fogalmazott Tóth-Nagy Szabina, az óvodás Tóth Marcell édesanyja. Mint mondta, négy éve kapcsolódtak be a Klímanócskák életébe első kisfiukkal, őt testvére is követte. Édesanyjuk szerint öröm volt látni, ahogy az elejtett papírzsebkendő láttán szóvá tették szüleiknek, mit is tanultak óvodában a környezetszennyezésről, az egyéni felelősségről. Folyamatosan nőtt bennük a tudás, amelyet nagyobbik gyerekük már egyértelműen magával vitt az iskolába.

A vásárhelyi Klímanócska program az elmúlt években sorra nyerte a hazai és nemzetközi díjakat. Néhány napja a tavalyi Európai Hulladékcsökkentési Hét apropóján a folyamatos szakmai munkájukat ismerte el Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium (EM) környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára. Mint azt a Klímanócska program alapítója, Bozókiné Szabó Ildikó klímareferens, óvodapedagógus lapunknak elmondta: szívhez szóló az elismerés, hiszen több év szakmai munkáját, az óvoda dolgozóit, a gyerekeket és a szülőket is kitüntették.

A hulladékcsökkentés misszióját felvállaló egyhetes európai programra tavaly 16 ezernél is többen regisztráltak. Magyarország az ötödik helyen végzett. A program egyre népszerűbb, két év alatt 40 százalékkal több akciót szerveztek az országban. Tavaly kiemelt témája a körforgásos és fenntartható textília volt, a középpontban a textilipar ökológiai lábnyomának csökkentésével, a textil hulladék keletkezésének megelőzésével, a textilek, ruhák újra használatával és természetesen újrahasznosításával.

– A körforgásos gazdaság sokkal több, mint újrahasznosítás, hiszen a keletkező hulladék egy másik vállalatnak alapanyagot, értéket jelent. Így zárul a kör, és alakul át a lineáris gazdaság körforgásossá. Nem pazarolva a rendelkezésre álló erőforrásokat – mondta Raisz Anikó felelős államtitkár. Egyúttal hangsúlyozva az egyéni felelősség, a tudatos vásárlás, vagy például a komposztálás fontosságát.