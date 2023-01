A kisteleki buszpályaudvarnál lévő biciklitárolónál, nyertes pályázatának köszönhetően, kerékpáros szervizpontot létesített a helyi Hétkerék Egyesület. A területet – együttműködve a sportkörrel –, az önkormányzat biztosította. Sándor Attila klubelnök a hivatalos átadás előtt közölte, két kamera is figyeli az objektumot, így az esetleges rongálók gyorsan lebuknak, és nagy összegű pénzbüntetésre számíthatnak. A szervizpont-készülék a szállítással és a felállítással több mint 600 ezer forintba került.

– Ez a fejlesztés azért is külön értékes, mert nem az önkormányzat kezdeményezte és valósította meg, hanem egy civil szervezet gondolt arra, hogy a kisteleki bicikliseknek szükségük lehet erre a lehetőségre. Ez legalább annyi embernek okoz örömöt és könnyíti meg a mindennapokat, mint egy nagyobb beruházás – mondta az átadón Nagy Sándor polgármester köszönetet mondva a görkorcsolyás egyesületnek, hogy nem öncélúan, kizárólag magukra, felszerelésekre fordították a pályázati forrást, hanem a közösségre is gondoltak.

A szervizpont a városközpontban a bicikliutak közelében van, minden fontos, a javításhoz szükséges szerszám, eszköz megtalálható rajta, és a pumpája mindhárom szeleptípusra jó. Sándor Attila elmondta azt is, hogy több sikeres pályázatuknak köszönhetően a klub fejlesztésére is költhettek, illetve a fő profil görkorcsolyázás mellett szeretnének nyitni a nordic walkingosok és a kerékpárosok felé. Ezért is gondolták, hogy utóbbiaknak kedvezve kialakítják a szervizpontot, amely az általános iskolához is közel fekszik, és a diákoknak segítenek majd elsajátítani a használatát.