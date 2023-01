Érdemes az évet rendrakással indítani, közben pedig megszabadulni a felesleges tárgyaktól. Ebben segít a Megoldás Központ szakembere, Irinyi Tünde pszichológus, aki szerint a rendrakás pszichológiájának megismerésével nemcsak a fizikai környezetünkben tehetünk rendet, hanem önmagunkban is. Lapunkhoz eljuttatott írásában rámutatott, a rendrakás során átélhetjük a kontroll érzését, átértékelhetjük a tárgyainkhoz való kapcsolatunkat és megtanulhatjuk értékelni azt, amink van. Hozzátette, a rend puszta megtartása már önmagában is terápiásán hat a személyiségre és a közösségre anélkül, hogy valójában tudatosodna, hogy mi is idézte elő a pozitív változást.

Szerencsére az otthonunkban számos lehetőségünk adódik a rend megteremtésére, és így a kontroll érzésének gyakorlására is. A változás akkor lesz igazán látványos, ha a rendrakást megelőzi egy alapos selejtezés is. Ez időigényes folyamat, ami érzelmileg megterhelő lehet, de a rendrakás folyamatában is kulcsszó az elfogadás. Irinyi Tünde szerint akkor leszünk képesek a hatékony selejtezésre, ha előtte elfogadjuk annak szükségességét.

A szakember szerint a selejtezés közben a legfontosabb kérdés: örömet nyújt-e nekem vagy sem? Ha válasz igen, akkor azt jelenti, hogy érzelmileg kötődünk ahhoz, tehát helye van az otthonunkban, csupán keresni kell hozzá megfelelő helyet. Nemleges válasz esetén viszont váljunk meg egyből attól a tárgytól, ugyanakkor érdemes közben gondolni arra is, hogy más számára a kidobott tárgy értékes lehet. Ezért a rendrakás részeként érdemes megkeresni azokat a személyeket, akiknek örömet okoz.

A selejtezést a rendszerezés kell, hogy kövesse. A pszichológus azt javasolta, hogy kövessünk egy sorrendet, vagyis kezdjük a ruhákkal, majd a könyvekkel, iratokkal, kisebb tárgyakkal folytassuk, és hagyjuk a rendszerezés végére a szentimentális értékkel rendelkező tárgyainkat. Azért ezek állnak a lista végén, mert a rendrakás pszichológiája szerint érzelmi jelentőségük miatt nehezen tudunk elválni tőlük, azonban a rendszerezés végére már gyakoroltuk a döntéshozatalt, és bátrabban tudunk majd ebben a kategóriában is rendet tenni.