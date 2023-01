Hatvan méteren, három és fél másodperc alatt éri el a 110 kilométer per órás sebességet a mindössze három kilogrammos autó. Az erősebb, 5 és fél lóerős változat végsebessége már 150 kilométer per óra. Az elektromos modellt egyetlen vezérlés helyett a kerekekbe épített egyenként 850 wattos, drónokhoz használt motor hajtja. A hódmezővásárhelyi Kiss Attila és Kiss Csaba a Cápák között című műsor befektetőit szinte azonnal meggyőzte saját fejlesztésű autójával. Rekordsebességgel tettek ajánlatot a Mammuthworks csapatának.

Egy saját versenyautó

A grafikus-formatervező, illetve szoftverfejlesztő páros olyan funkciókat fejlesztett, amelyek csak valós versenyautóban működtek eddig. A modell könnyen navigálható, kerekei menet közben külön-külön vezérelhetők a saját fejlesztésű szoftverrel. Fordulékonyságát, könnyed viselkedését pályán is tesztelték. Attila és Csaba ugyan eltérő tudásanyagot és tapasztalatot pakol a járművekbe, ugyanazzal a szenvedéllyel és elhivatottsággal teszik. Attila a műszaki részért, a szoftveres vezérlésért, a mechanikus alkatrészekért felel, míg Csaba az anyagokkal, a formatervezéssel foglalkozik. A motorsportért mindig is hasonlóan rajongtak, ám egy igazi versenyautóra se pénzük, se helyük nem volt otthon. Kellett hát egy kisebb, de mindenképp vagány és nagy tudású változat.

Vita nélküli egységben

Közben eltelt 13 év, kaptak néhány kiadós pofont, lyukra futott jó néhány ötletük. Mindent akartak egyszerre, így befuccsolt a vállalkozásuk. Három éve álltak neki végül a Cápa-nyertes típusnak. Mint mondták: elfogadják egymás véleményét, finomhangolják az eredményt mindenféle vita nélkül. Jelenleg főként külföldre gyártanak autót egyedi megrendelésre néhány darabot. A prototípus autók alkatrészei 3D-s nyomtatóval készülnek a testvérek közös garázsában, míg a végleges alkatrészeket külföldön gyártatják. – Mi tudunk bütykölni, kitalálni, tervezni, működtetni és megépíteni. De a marketing, a sales tőlünk annyira távol álló dolgok, ahhoz olyanok segítsége kell, akik értik, tudják, hol és hogyan nyílnak meg az ajtók – mondta Attila lapunknak arra a kérdésre, vajon főként pénzért vagy mentori támogatásért mentek a műsorba.

Tanulópályán a mentorokkal

A cápák közül hárman is ajánlatot tettek, a srácok végül Balogh Petyával és Moldován Andrással alapítanak új céget. Mint azt a főállásban szoftverfejlesztőként dolgozó Kiss Attila is hangsúlyozta: a pénznél is fontosabb volt a cápák személye, az a mentori segítség, amit kaphatnak tőlük. Attila úgy összegezte élményeiket: azt, hogy most mi jön, elképzelni sem tudják. Ha előre elgondolkodnak rajta, mi vár rájuk, talán el sem kezdik. – Hatalmas élmény mindez, de azért tele a gatyánk rendesen.