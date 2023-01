– A fast fashion boltok alkalmi ruha kínálata egyrészt a nem konfekcióméretet viselő hölgyek számára nem opció, másrészt egy elképzelt-idealizált nőtípusra készül a nagy részük, amely nem felel meg a valóságnak és nem hordható a többség számára. Anyagukban, kivitelezésükben silányabbak és persze "szembe jöhetnek" valaki máson is – beszélt arról lapunknak Szénási Enikő Lilla, az Emmaroz szabóság és szalon tulajdonosa, miért választják sokan az egyedi készítésű darabokat.

Mint mondta, náluk nagyjából 2 hét alatt készül el egy ruha, a varrási munka ára pedig szabástól és bonyolultságtól függően 30 ezer forinttól akár több százezer forintig is terjedhet.

– Alkalmi ruhák varratásánál nem elsősorban a divatszín alapján rendelnek az ügyfeleink, sokkal inkább olyan színt választanak, amely illik hozzájuk, az egyéniségükhöz – tette hozzá.

A ruhabérlés ugyan szintén nem olcsó, viszont nagyértékű, drága ruhákhoz lehet így kedvező áron hozzájutni egy-egy alkalom erejéig

– Ilyen esetben mindig megkérdezzük, hol viseli majd az ügyfél a ruhát, mert bár mindegyikből egy darab van, az sem szerencsés, ha egy hasonló, pár héttel későbbi rendezvényen viseli valaki ugyanazt. Két-három alkalomnál többször pedig nem adjuk ki egyiket sem – beszélt üzletpolitikájáról Martonosi Gyöngyi, a Zhoya Szeged tulajdonosa. Az exkluzív daraboka bérlése 40 ezer forinttól indul, a pontos ár azonban minden ruhánál egyedi.

– A habos, csupa csipke ruhák egyre kevésbé divatosak, inkább a letisztult fazonokat keresik. Ez azért is praktikus, mert a bál a táncról is szól, így nem árt, ha a ruha könnyen viselhető. A hátul nyitott darabok nagyon szépen mutatnak, ilyet a 40-es évekig nyugodtan lehet hordani, mert ha jó a mellbetét kialakítása, nincs szükség melltartóra. Sokan viszik a body és szoknya kombinációját is bálakra, ugyanis ezek alsó és felső részei később is felvehetők más ruhadarabbal kombinálva. Ami a színeket illeti, a fekete még mindig nagy sláger, de egyre többen keresik a kéket, a zöld is évek óta kedvelt szín, idén pedig divatba jött a magenta és a fukszia is – beszélt a mostani trendekről Martonosi Gyöngyi.

Megjegyezte, bár a legtöbben a fenntarthatóság és a költségtakarékosság miatt a bérlést választják, egyedi igények alapján el is készítenek bárkinek egy Zhoya ruhát.

– Azt gondolom, minden nőnek egyszer érdemes megvarratnia a saját elképzelései szerint megálmodott darabot, hiszen az lesz az, amely teljes egészében az egyéniségét tükrözi – tette hozzá.