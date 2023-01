– Visszatekintve szép élmény volt, nagyon jó, hogy megtörtént, egyáltalán nem bántam meg. Jó visszaemlékezni rá – mondta Igaz Hajnalka, aki Magyarország első rend­őr-szépségkirálynője volt csaknem harminc esztendeje. Az egykori Miss Police címre persze ma már kevesen emlékeznek, de egykori kollégái között ma is van, aki így szólítja. A kitüntető cím re­­likviái közül a királynői szalagot őrizte meg, amit meg is mutatott nekünk. Ma is rendőr, és ma is a Maros-parti városban él.



Parancsba kapta, hogy induljon



– 1993-ban szereltem fel, akkor már két éve rendőr voltam – kezdte a visszaemlékezést.

– Egy napon jött egy fax az első magyarországi rend­őrszépségversenyről, amit az irodában teljesen véletlenül én vettem át és vittem fel a makói kapitányságon az akkori kapitánynak. Nekem nem jutott eszembe, hogy jelentkeznem kellene, de az akkori felettesem, Pőcze László parancsba adta, én pedig annyit válaszoltam, hogy igenis, értettem – mesélte.

A versenyre az édesanyjával, vonattal utazott a fővárosba. Mint kiderült, a vetélkedő nem csak annyiból állt, hogy mosolyogni kellett a színpadon.

– Először különböző sportfeladatokat kellett végrehajtani. Nekem komoly sportmúltam volt, így ezekben toronymagas vezetést szereztem. Később egyenruhában kellett vonulni a színpadon, ami azért volt számomra kellemetlen, mert egyedüliként nem vittem rend­­őrszoknyát, csak nadrágot. Aztán rendőrszakmai kérdésekre kellett válaszolnunk, végül estélyiben kellett vonulnunk, majd műveltségi kérdésekkövetkeztek – idézte fel.

– A többnapos verseny vé­­gén, az eredményhirdetéskor egy kicsit bosszankodtam, mi­­után a harmadik és a második helyezett neve elhangzott, mert azért bíztam abban, hogy valamilyen helyezést elérek – mondta. Aztán kiderült, hogy ő nyerte a versenyt, és elfoglalta a helyét a trónon. Fásy Ádám koronázta meg, akivel a mai napig jó kapcsolatban van.

– Egy tűzoltózenekar muzsikált. A végén a karnagy odajött hozzám, és azt mondta: gratulálok, de ne szállj el magadtól, maradj a földön! Ezt nagyon megjegyeztem – mondta.



Hívták tévéműsorokba, szerepelt a Szerencsekerékben, interjúkat adott, vendége volt a Médiahajónak, színészekkel beszélgetett. Fotó: Karnok Csaba



A figyelem középpontjába került a Duna Palotában ezt követően az országos lapok munkatársai váltották egymást előtte interjút kérve.

– Mire a végére értem, elfogyott minden étel-ital, szomjaztam, éheztem. Egy budai apartmanban pihentem ki ma­­gamat, másnap jöttem haza – emlékezett vissza. Ezt követően visszatért a munkába, de egy ideig még rányomta bélyegét az életére a szépségverseny. Hívták tévéműsorokba, szerepelt a Szerencsekerékben, interjúkat adott, vendége volt a Médiahajónak, színészekkel beszélgetett, vagy például az akkori országos rendőrfőkapitánnyal, Pintér Sándorral, aki ma belügyminiszter. Az arca ott volt az újságok címlapján, úgyhogy az utcán, a boltban mindenki felismerte. Akkor kapta élete első mobiltelefonját, ami állandóan csörgött.

Friderikusz Sándor egyik műsorába háziasszonynak hívták – ezt viszont nem vállalta el.

– 23 évesen úgy éreztem, erre nem állok készen – me­sélte. Kapott állásajánlatot is a fővárosban, de arra ugyancsak nemet mondott.

– Tulajdonképpen ez a nagy nyomás ébresztett rá, hogy igazából mi az, amit nem akarok. Elég volt, hogy megmutattam magam, mindenki örült neki, én is, de ennyi. Onnantól könnyebb volt. Meg akartam őrizni önmagamat, itthon, rendőr akartam maradni, és ragaszkodtam az álmomhoz, hogy egyszer édesanya legyek – mondta.



Amikor arról kérdeztük, most is indulna-e valamilyen szépségver­senyen, mosolyogva válaszolta: ha valaki biztatna, hogy nevezzek be, nagyon szívesen!

Csendesebbek ma már a hétköznapok

Az élete nagyjából a verseny után másfél évvel csendesedett el. Férjhez ment, megszületett a lánya, Abigél, aki ma már férjnél van, diplomás, a jogi szakvizsgájára készül. A második gyermeke, Edvárd 18 éves, a Bedő Albert Erdészeti Technikum diákja. Mindkét gyerek apjával jó viszonyban van a mai napig is. A Makói Rendőrkapitányságon 8, a nagylaki határrendészeten 19 évig dolgozott – az egykori kollégákkal, vezetőkkel a mai napig jó kapcsolatot ápol. Közben tanári diplomát is szerzett Szegeden.

Négy éve pedig új munkahelye van.

– A lányomat egyszer elkísértem Budapestre, amikor repülővel utazott, a repülőtéri munka akkor tetszett meg. Amikor a fiam is elérte a megfelelő kort, jelentkeztem ottani határrendésznek. Azóta is ezt csinálom. Nagyon érdekes mun­­ka – mondta büszkén. Azt mondta, nem megterhelő számára, hogy a munkahelyére rendszeresen utaznia kell. Mi­­után a fia kollégista, és 11 esztendeje elvált, egyedül él, egyébként egy szép családi házban. Amikor arról kérdeztük, most is indulna-e valamilyen szépségversenyen, mosolyogva válaszolta: ha valaki biztatna, hogy nevezzek be, nagyon szívesen!



Továbbra is rendőr, de ma már a fővárosi repülőtéren szolgál.

A szépség titka

– Nincs titok. Ez egy életforma – mondta, amikor arról kérdeztük, mi a mindmáig tartó szépségének a titka. Amikor az általános iskolába került, felfigyeltek rá, hogy tehetséges a sportban. Több sportágban is jeleskedett, és azóta sincs olyan hét, hogy ne mozogna. Minden reggel edz. – Nekem ez olyan, mint a reggeli kávé. Jelenleg funkcionális tréninget folytatok, van személyi edzőm is – jegyezte meg. Emellett nagyon odafigyel az étkezésre, kerüli a glutént, a laktózt, és nagyon kevés húst fogyaszt.