Batidán találták a vizsgált hat térségi település közül a legtöbb erdei fülesbaglyot az elmúlt napokban. A Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület tagjai is csatlakoztak a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) országos felhívásához. Az MME minden évben felméri a telelőhelyeket a lakosság segítségével. Mint azt Molnár Ádám, a helyi civil szervezet elnöke lapunknak elmondta: éjszakai életmódja miatt nehéz rábukkanni a költő párokra, pedig fontos követni az állományt. Ráadásul a kolóniák egy része magánterületen, zárt kertekbe húzódik, felderítésükhöz szükség van tehát az ott élők segítségére. Néhány nap alatt összesen 374 egyedet számláltak össze a civil szervezet aktivistái, hat térségi településen. A korábbi évekhez hasonlóan, most is Batidán találták a legtöbbet, mintegy 110 madarat. Az ott élők szívesen segítették a természetvédőket. A székkutasi vasútállomáson tíznél többet regisztrált a vásárhelyi egyesület, Erzsébeten viszont negyvenkettőt.

Fotó: Tóth Gábor/Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület

Alföldi jellegzetesség, hogy a szántóföldekről a hideg hónapokra a települések védett helyeire húzódnak be az erdei fülesbaglyok. Néhol egész népes kolónia telel. Jelenlétük teljesen veszélytelen az emberre, talán a piszkuk okozhat némi gondot. Molnár Ádám hangsúlyozta: urbánus környezetben főként az építkezések, fakivágások zavarhatják meg őket. Egy batidai kertben nagyjából száz tuját vágtak ki tavaly óta, ahonnan így el is tűntek a rendszeresen ott telelő baglyok. Ahogy a vásárhelyi városháza felújítása miatt is kisebb a telelő kolónia, mintegy harminc egyedet találtak a megszokott helyükön. A veszélyeztető tényezők között említette a természetvédő a közúti közlekedést, a jellemzően alacsonyan repülő fülesbaglyok gyakran kerülnek autó elé. Ahogy a klímaváltozás, az aszályos nyarak is meghatározók, hiszen a táplálékhiány miatt kevesebb fiókát tudnak felnevelni a költőpárok.

Fotó: Tóth Gábor/Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület