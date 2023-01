Miközben Békés megyében dúsan paprikázott füstölt kolbászok lógtak a kamrákban, Vásárhelyen akkor még csak a mostanra jószerivel eltűnt fehér változatot ismerték.

– A két világháború között jellemzően mangalicát vágtak Vásárhely térségében, a zsíros disznó húsának jó részét pedig lesütötték és zsírban tárolták. Ám füstölt kolbászból viszonylag keveset készítettek, abból is inkább fehéret – mesélte lapunknak Perényi János a vásárhelyi Csúcsi Olvasókörben rendezett VI. Kolbászkészítő Fesztiválon. A zsűri elnökeként a napokban végigkóstolta a 17 féle benevezett füstölt árut és a 12 csapat által készített sült kolbászokat.



Gyorsan fogyott a kamrából



– Vásárhelyi születésű édesanyám Békés megyébe ment férjhez, én már Mezőberényben születtem. Jól emlékszem, hogy gyerekkoromban, az 1950-es években csupa fehér, vékony kolbász lógott a vásárhelyi rokonok kamráiban. Holott a közeli Békés megyében már a paprikázott és vastag füstölteket kedvelték. A fehér kolbász elég gyorsan száradt, időben meg kellett enni. A kis mennyiség gyorsan fogyott, aratásra gyakorlatilag eltűnt a rudakról a kamrában – mesélte Perényi János erről. Hozzátette azt is, a házi disznótoroknál hagyományosan fehér kolbászt is sütöttek, az ízesítést nem bonyolították túl. Többnyire csupán sóval, fokhagymával, borssal és köménymaggal fűszerezték, ahogyan a füstölt változatot is.



Változó ízléssel



A Csúcsi Olvasókörben múlt hétvégén tartott kolbászfesztivál szervezőinek hagyományőrző szándéka már azzal is teljesült, hogy a versenyző csapatok nem feledkeztek el a vásárhelyi hagyományokról. Sokan készítettek fehér kolbászt, volt, aki a helyszínen töltötte, mások füstölt árut neveztek. A helyszínen szóba kerültek a hagyományok, a fehér és a piros “párharca”. Csáki Zsolt séf szerint a paprika szorította ki a piros fűszert mellőző változatot. A Madova csapat kapitánya, Varga Mihály szerint megváltozott az emberek ízlése, amiről mostanra részben a készen kapott, a bevásárlóközpontok könnyen elérhető kínálata tehet.



Kolbász szívvel-lélekkel



A sütnivaló kolbászok versenyében a fehér változat kategóriájában a helyi Borosok csapata vitte el az első helyet, mögöttük a balástyaiak és a Történelmi Vitézi Rend vásárhelyi tagjai. A pirospaprikás sütnivalók közül szintén a Borosok szerepeltek a legjobban, utánuk megint csak a Történelmi Vitézi Rend és a Pálffy Huszár Egyesület. Különdíjat kapott a Tápióbicskéről érkező Tápióland. Vér János, a Világ Magyarságának Gasztronómiai Szövetségének elnöke hozta el a versenyre az autista fiatalokból álló csapatot, akik teljes elszántsággal, lelkesedéssel, szívvel-lélekkel gyúrták a kolbásznak valót.



Versengő füstöltek

Füstöltek versenyében Bálint László vásárhelyi hentes több kategóriában is győzedelmeskedett. Övé lett a legjobb fehér és paprikás vékony- és vastagkolbász egyaránt. Különdíjat kapott Ágoston János. Herédi Mihály vastag kolbásza harmadik díjat nyert, Varga Márti szintén harmadik lett paprikás vékonykolbászával.