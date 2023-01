A testi, lelki és mentális egészségünk megőrzésében kulcsszerepet játszik, hogy milyen az alvásunk minősége, ezt pedig nagyban befolyásolhatja a pihenés közvetlen környezete. Ha tehát rosszul alszunk, érdemes megfigyelni az általunk használt tartozékok sajátosságait. Nem lehetséges, hogy éppen egy nem megfelelő párna vagy egy kellemetlen tapintású ágytextília zavarja a pihenésünket?

A minőségi paplanok és párnák termékek tudatos kiválasztása olyan változásokat hozhat az alvásélményünkbe, hogy azt azok is megérzik, akik egyébként jó alvók. Néhány apró változtatás ugyanis csodákra képes, felfrissíti a hálószobát, és emlékeztet bennünket arra, hogy az otthonunk kényelmének fenntartásával saját egészségünkért és jóllétünkért teszünk.

Egy jó párna csodákra képes, az ideális paplan könnyű álmot ígér



Ha alvásról van szó, egy jó párnával máris nyert ügyünk van. Akár hason, háton vagy az oldalunkon szeretünk álomra szenderülni, egyaránt fontos, hogy a párna jó alátámasztást biztosítson a fejnek, a nyaknak és a vállaknak. Ha reggelente nyakfájással, összetörten ébredünk, akkor ideje lecserélni a párnát, figyelembe véve az alvási szokásainkat. Magas és kemény párnát válasszunk, ha az oldalunkon szeretünk aludni, alacsonyat és puhát, ha háton vagy hason.



Ahogy a párnák, úgy a paplanok esetében is ajánlott körültekintően választani, számolva a hálószoba hőmérsékletével. Az alvásszakértők szerint az alváshoz optimális hőmérséklet 18 fok körül mozog, a hőérzetünket azonban a paplan vagy a takaró is meghatározza. Fontos, hogy az évszaknak megfelelő vastagságú, anyagú és méretű paplannal takarózzunk éjszaka. A párnák és paplanok töltése szilikonizált poliészterszálas vagy szénszálas is lehet – mindkettő képes megakadályozni az allergénekkel, baktériumokkal vagy porral való szennyeződést, utóbbi védelmet nyújt a statikus elektromossággal szemben is.



Vigyünk vidám színeket a hálószobába ágyneműkkel!



Noha egyéni ízlés kérdése, hogy milyen stílusú ágyneműt kedvelünk, azzal bárki egyetérthet, hogy a jó ágynemű kellemes tapintású, és már ránézésre is alvásra, pihenésre csábít. Jól eső érzést nyújt egy fárasztó nap után alatta megpihenni, ezzel együtt színe, tapintása és mintája is pozitív érzéseket kelt bennünk. Bohém színekkel a legszürkébb hétköznapokat is fel lehet dobni, legyen szó ágyneműről, ágyterítőről, díszpárnáról vagy a meghitt délutáni szunyókálások pihe-puha plüssplédjeiről.



A matracvédőkkel jelentősen megnövelhetjük matracaink élettartamát



Ne feledkezzünk el a matracvédőkről sem, melyek hosszú távon védelmet nyújtanak a matracot érintő szennyeződésekkel szemben. A jó alváshoz olyan lepedőt válasszunk, mely jól rögzül, nem gyűrődik alánk forgolódás közben, megfelelő légáteresztést biztosít. A 100% pamutból készült, gumis lepedőkkel egészen biztosan nem lövünk mellé.

Az igényesen kiválasztott hálószobai textíliák, illetve paplanok és párnák mellett szóló legfontosabb érv az, hogy életünk egyharmadát alvással töltjük. Nem mindegy tehát, hogy mindezt milyen keretek között tesszük, hiszen az egészségünk a tét.