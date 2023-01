Soha még ennyien nem teljesítették a Magyar Természetjáró Szövetség kezelésében lévő három kéktúrát, mint tavaly: összesen 1320 túrázó kaphatta meg az ikonikus tűzzománc jelvényeket. Az Országos Kéktúrát 823-an, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát 366-an, míg az Alföldi Kéktúrát 131-en teljesítették tavaly, míg mindhárom kéktúrát, azaz az Országos Kékkört 80-an tették meg – derült ki a Magyar Természetjáró Szövetség közleményéből. Létrehozása óta eddig összesen 8 ezer 634 túrázó járta végig az Országos Kéktúrát.

82 évesen az Alföldi Kéktúrán

A mintegy 1172 km hosszú Országos Kéktúra legfiatalabb teljesítője 6, legidősebb igazolt kéktúrázója pedig 83 éves volt a tavalyi évben, míg a nemek aránya 60 százalékkal billent a férfiak felé. A leggyorsabb kéktúrázó 26 nap alatt teljesítette a távot egyhuzamban, de volt olyan is, aki 38 év után szerezte meg az igazolófüzetébe az utolsó pecsétet 2022-ben. A Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra 541 km hosszú útvonalán a legfiatalabb túrázó 10, míg a legidősebb 82 éves volt.

A 2022-es teljesítők között ott is a férfiak domináltak 65 százalékkal. A teljes útvonalat a leggyorsabban 13 nap alatt, a leghosszabban 17 év alatt teljesítették. Míg a 870 kilométeres Alföldi Kéktúrán 11 éves volt a legfiatalabb, és 82 éves a legidősebb teljesítő. A férfiak aránya itt is magasabb a hölgyekénél. Tíz napig tartott a legrövidebb, egyhuzamban túrázás, míg volt olyan, aki 8 évig járta az Alföldet a kék jelzés mentén. A kéktúrázás népszerűségét jól jelzi, hogy 2021-ben is rekordot döntött a teljesítők száma a korábbi évekhez képest, akkor 992 igazolt teljesítést regisztráltak a három kéktúrán.

Szervezési kihívások

Szabadság, fizikai és lélektani határaink feszegetése, teljesítmény, kaland, barátság és összetartozás, meg logisztikai tudás. Így összegezte kéktúrás tapasztalatait a dél-alföldi származású, ám évek óta Budapest mellett élő Kiss Szilvia. Mint mondta: még magának is szégyelli bevallani, hogy míg szülővárosában élt, eszébe sem jutott útra kelni az Alföldi Kéktúrán, holott kézenfekvő lett volna. Csak miután a fővárosba költözött, csatlakozott a túra-rajongó párjához az északi szakaszon. Bevallottan nem egy nagy szervező és szerinte az elszántság mellett mindenképp kell egy szervezési készség. Egy régi barátja hetekig tervezte az egyhetes kirándulásait, nemritkán száz kilométert gyalogoltak öt-hat nap alatt. Szállásként főként az elérhető kulcsosházakat keresték fel, de előfordult, hogy sátraikban töltötték az éjszakát.

Kétezernél több kilométer

2021-ben Hódmezővásárhelyről ketten teljesítették az AKT-t, Szegedről öten értek a teljes szakasz végére. Szentesről utoljára 2014-ben regisztráltak teljesítőt. Mindszentről tavalyelőtt egy kiránduló ért vállalása végére. Tavaly egy szegedi kalandor teljesítette a teljes Alföldi szakaszt. De ugyancsak szegedi az a kiránduló, aki egyike annak a 87 elszánt túrázónak, akik tavaly értek a teljes országos kékkör végére. Összesen tehát 2 ezer 584 kilométert tettek meg. Az Országos Kékkör, gyakran egyszerűen csak Kékkör, három önálló túraútvonalat: az Országos Kéktúrát, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrát és az Alföldi Kéktúrát jelenti, ahol majdnem 300 pecsételőhely várja a túrázókat.