A makói közélet talán legszínesebb alakja Móra Ferenc Attila. Ő volt az emlékezetes apátfalvi motorosrendőr-gázolás utóbb kitüntetett civil hőse, de szervezett például tüntetést is. Először éppen tíz éve, lapunk hasábjain állt elő az ötlettel: más városokhoz hasonlóan Makón is legyen kutyapark. Helyet is javasolt a megvalósításhoz, az akkori Károlyi Mihály, ma Nagy György utca végén lévő, mindmáig üres, háromszög alakú területet. Móra egyébként nagy kutyabarát, törpe pincsere, Csili nyerte akkoriban a delmagyar.hu állatszépségversenyét kölyökkutya kategóriában. Az ötlet azonban tíz esztendeje asztalfiókba került.

A város is próbálkozott

2019-ben aztán az önkormányzat is előállt egy hasonló elképzeléssel. A képviselő-testület akciótervet készített ebtartási kultúra meghonosítása érdekében ivartalanítási programmal, a gyepmesteri telep bővítésének szándékával. Ennek egyik elemeként két kutyafuttatót terveztek létesíteni, egyenként másfél millió forintos költségvetéssel. Az egyik a főtéri Csipkesor garázsai mögött lévő parkban, a másik a Bajcsy-Zsilinszky lakótelephez közeli Fűrész utcán épült volna meg. Végül ebből sem lett semmi, mert mindkét helyszínen tiltakozásba, aláírásgyűjtésbe kezdtek a környék lakói, a városvezetés pedig meghátrált.

Móra nem adja fel

Móra most megint előállt az ötlettel. A Makóhoz köthető Facebook-csoportokban szavazást is indított, hogy felmérje az ügy támogatottságát. Ezek pozitív eredménnyel zárultak, a nagy többség támogatta az elképzelést.

– Szerintem annak idején olyanok tiltakoztak, akiknek nincs is kutyájuk. Különben is, egy ilyen helyen egyszerre soha nincs sok kutya, úgyhogy igazából nem tudják zavarni a környék lakóit – mondta a Délmagyarországnak arról, miből gondolja, hogy most sikerre tudja vinni szándékát. – Nagyon sokan vannak Makón, akik nem kertes házban élnek, de tartanak kutyát. Ha lenne kutyafuttató, kulturált körülmények között lehetne az ebeket megmozgatni, és az sem elhanyagolható szempont, hogy minden bizonnyal kevesebb lenne a kutyagumi az utcákon – vélekedett.

A megyében mindenütt van

Hogy most lesz-e valami az ötletből, egyelőre nem tudni. Információink szerint a makói városházán jelenleg nem foglalkoznak ilyesminek az előkészítésével. Ami tény, hogy a megye nagyobb városaiban mindenütt létezik hasonló. Szentesen kutyapark van, Hódmezővásárhelyen egy kutyafuttató, de épp mostanában szeretnének egy másikat is, Szegeden pedig több hasonló létesítmény is fogadja a gazdikat és kedvenceiket.