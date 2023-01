A cél, hogy a partnerországok négy szakképző iskolájának diákjainak olyan együttműködési és képzési lehetőséget biztosítson, amely hosszú távon megalapozza szakmai fejlődésüket, és felkínálja számukra a nemzetközi karrierépítés lehetőségét. Jelenleg a pályázat előkészítése zajlik: kedden kétnapos konferencia kezdődött a tagországok, a kamara és a szakképzési centrum képviselőinek jelenlétében, hogy kidolgozzák azt a képzési struktúrát, amelybe a frissen végzett szakembereket be lehet illeszteni. Az Art Hotelben az országok képviselői ismertették a képzési tervüket, illetve azt, hogy fogadó intézményként mit várnak el a diákoktól, valamint szó esett a duális partnerek szerepéről is. Szerdán a program a Krúdy iskolában folytatódik.

– Minden országban 100 óra elméletet és 320 óra gyakorlatot kapnak majd a fiatalok. Az első osztály a terveink szerint már decemberben el is kezdi a tanulmányait – mondta el lapunknak Molnár Zoltán igazgató. Hozzátette, céljuk, hogy a programra pályázó fiataloknak minden ingyenes lehetőség adott legyen, így az angol nyelvű oktatás és az utaztatás, illetve a szállás költségeire is egy közös pályázatot ad be a konzorcium.